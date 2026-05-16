Что почитать в дороге: топ 5 новинок, от которых сложно оторваться
Иногда достаточно лишь хорошей книги, чтобы обычная дорога превратилась в маленькое путешествие. Вместе с Yakaboo мы собрали пять новинок: от атмосферных триллеров до уютной прозы, которые захватывают с первых страниц и отлично подходят для чтения в дороге.
Дорога – это почти всегда маленькое зависание между "еще здесь" и "уже там". Утреннее метро, маршрутка через полгорода, ночной поезд, автобус к родителям или несколько часов в дороге на выходные – и именно в эти моменты особенно хочется хорошей истории рядом. Вместе с национальной книжной платформой Yakaboo мы собрали пять новинок, которые идеально читаются в движении: захватывают с первых страниц, помогают переключиться после тяжелого дня или добавляют приключений даже обычной поездке в метро. Здесь есть и уютная проза для спокойной дороги, и триллеры, через которые легко проехать свою остановку.
Монстры и суперкомпьютеры
Барбара Трулав
Это книга для тех поездок, когда хочется полностью выключить реальность: шум маршрутки, пробки за окном и бесконечные оповещения в телефоне. В романе Барбары Трулав космический искусственный интеллект Деметра пытается остановить самого Дракулу – и уже после нескольких страниц становится понятно, что скучно точно не будет.
Здесь много экшна, юмора, странных персонажей и очень живых диалогов, поэтому книга читается почти как сериал. "Монстры и суперкомпьютеры" стал LA Times Bestseller, попал в список лучшей фантастики Amazon и был номинирован на Goodreads Choice Award 2025. Идеальный вариант для долгой дороги на поезде или вечернего метро, когда мозгу хочется не новостей, а побега в космос с вампирами.
Проклятие "Вентэдж Поинт"
Сара Слигар
Этот триллер лучше всего работает в дороге домой поздно вечером – когда за окном темно, в наушниках музыка, а город немного размыт от усталости. Сара Слигар создает атмосферу медленной тревоги: богатая семья, странное проклятие, скандальные видео и ощущение, что герои постоянно находятся под чьим-то наблюдением.
Книга быстро затягивает и не отпускает из-за коротких напряженных сцен и постоянного ощущения опасности. Роман был отмечен редакторами Amazon в подборке лучших детективов и триллеров. Это тот случай, когда едешь одну остановку метро – а поднимаешь глаза уже через три.
Добро пожаловать в книжный магазин "Хюнам-тон"
Хван Бо-Рим
Идеальная книга для спокойной дороги – например, в утреннем поезде с кофе в термочашке или по дороге домой после сложного дня. Роман Хван Бо-Рим не спешит и будто позволяет читателю немного выдохнуть вместе с героями. Это история женщины, которая оставляет изнурительную жизнь и открывает маленький книжный магазин, что постепенно становится местом поддержки для других людей.
Добро пожаловать в книжный магазин "Хюнам-тон", Хван Бо-Рим
Книга говорит о выгорании, усталости и поиске внутреннего покоя без драматических поворотов и надрыва. Номинант Goodreads Choice Award 2024 и международный бестселлер, который особенно хорошо читается именно в движении – когда хочется немного тишины внутри.
Проект "Лабиринт"
Елена Кузьмина
Эту антиутопию стоит брать в долгую дорогу автобусом или поездом, когда впереди несколько часов и хочется истории, которая не даст заскучать. В мире романа запрещены соцсети, психотерапия стала принудительной, а участие в загадочном "Лабиринте" считается самой большой честью для граждан.
Проект "Лабиринт", Елена Кузьмина
Атмосфера здесь тревожная и очень узнаваемая – настолько, что после нескольких глав даже реклама "успешного успеха" начинает выглядеть немного жутко. Книга читается быстро, но оставляет много мыслей о контроле, свободу и то, как легко люди привыкают к системе. Хороший выбор для дороги, когда хочется не просто развлечения, а истории, после которой еще немного сидишь и думаешь.
Сокровища богини
Наталья Довгопол
Это книга, которую хочется читать по дороге в отпуск, на выходные или просто в момент, когда очень не хватает приключений. В романе Натальи Довгопол есть шпионки, Средиземное море, кабаре Египта, старые тайны и атмосфера большой авантюры.
История движется легко и кинематографично: здесь постоянно меняются локации, появляются новые загадки и героини, которые вынуждены бороться не только с опасностями вокруг, но и с собственным прошлым. Это очень "дорожная" книга по настроению – такая, после которой даже поездка в электричке начинает казаться началом приключенческого романа. Идеальный вариант для тех, кто хочет добавить немного магии и атмосферы путешествий в обычный день.
