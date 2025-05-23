Драконы, любовь и буря на страницах: почему серия "Эмпиреи" Ребекки Яррос так популярна

Недавно вышла третья часть книги Ребекки Яррос серии "Эмпиреи". Каждая из частей этого цикла вызывает большой резонанс.

В дни, когда на полках книжных магазинов появляется новая часть этой истории, там всегда выстраивается очередь. 24 Канал разбирался подробнее, в чем феномен.

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Почему книга настолько популярна

Еще с момента анонса первой части, "Четвертого крыла", КСД получили бешеную волну активности читателей. Причин тому, что книга вызвала и до сих пор вызывает такой ажиотаж есть несколько.

Уже полученная популярность

Сейчас очень активно развивается букток. "Четвертое крыло" на момент анонса выхода в Украине уже было популярно в англоязычном сегменте. Такое вызывает доверие, поэтому неудивительно, что наши читатели были невероятно заинтересованы в истории.

Драконы

Да, это стоит выделить отдельным пунктом, ведь на самом деле книг, где фигурируют эти мифические существа не так много. Говорится именно об украинской среде. Сочетание драконов и легкого жанра романтического фэнтези – это не то, что можно встретить часто.

К тому же Терн – это прекрасный пример саркастического и почти невыносимого героя, которого зато именно за это и любят. Часто в сети можно встретить мнение, что это дракон – "идеальный мужчина".

Герои

На самом деле герои Ребакки Яррос почти типичные для такого жанра фэнтези, однако они все еще имеют свою историю и борются за свое место под солнцем буквально с первых страниц. Ксейден и Вайолет имеют специфическую химию, однако на читателей она работает.

Оформление книг

Конечно, мы уже давно не выбираем книги по обложке, однако она часто становится хорошим бонусом. В серии "Эмпиреи" оформление невероятно стильное: здесь прекрасно все от среза до объема книги, который сначала может напугать, однако только на первый взгляд.

Окончание каждой книги

Ребекка Яррос умеет оборвать абзац на полуслове, поэтому неудивительно, что каждая следующая книга делает еще больше шума. Книги просто обрываются на моментах, где кажется, что история только должна начинаться.

"Ониксовая буря" Ребекки Яррос вызвала большой ажиотаж среди книголюбов можно приобрести в книжных магазинах Клуба семейного досуга с 22 мая.