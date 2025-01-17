Презентации книг, встречи с авторами и другое: чего ждать от "Книжной страны" в 2025

В Украине есть много книжных мероприятий, где издательства представляют свои новинки и знакомят аудиторию с авторами. Одно из крупнейших таких мероприятий пройдет весной в Киеве.

С 24 по 27 апреля ВДНХ станет местом проведения третьего фестиваля "Книжная страна", где пройдет более 300 событий для книголюбов всех возрастов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на страницу фестиваля.

Смотрите также Искаженный мост, меняющийся в трех измерениях: как выглядит уникальный проект в Киеве

Что предусматривает программа

Программа будет включать презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы, дискуссии и открытые встречи книжных клубов.

В этом году на фестивале уделят особое внимание военной тематике. В программе появятся мероприятия, посвященные комбатантской поэзии, театральные представления на военную тематику, а также витрина военной литературы. Чтения специально для военных и ветеранов станут еще одной важной частью события.



Прошлогодний фестиваль / Фото с фейсбука

Для подростков организаторы подготовили расширенную программу, которая соответствует их интересам, а зона автограф-сессий позволит любителям книг удобно пообщаться с любимыми авторами.

Анна Завальская будет курировать проект "Семейные чтения", что будет способствовать совместному чтению в кругу семьи. Также во время фестиваля состоится вручение премии книжных блогеров.

Декор фестиваля будет фантазийным и интерактивным. Посетителей будут ждать фотозоны с гигантскими цветами, контактные инсталляции и зеркала для ярких фотографий. Тематические кофейни и чайные уголки добавят событию уюта, подавая кофе с минибукетами, что создаст особую атмосферу для всех гостей.