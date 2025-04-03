Месница, поджигательница, дипломат и единственная женщина-правительница в Украине: интересные факты о княгине Ольге

Княгиня Ольга входит в перечень самых выдающихся женщин истории. Она была единственной женщиной среди сотен украинских правителей князей, гетманов и президентов.

История княгини Ольги окутана мифами и легендами. Самые интересные факты из биографии великой княгини рассказывает 24 Канал.

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Была ли Ольга княгиней

С юридической точки зрения после убийства древлянами князя Игоря в 945 году, его преемником стал сын Святослав. Однако он был еще совсем маленьким для того, чтобы управлять государством, поэтому Ольга стала регенткой – своего рода исполняющей обязанности князя при малолетнем Святославе.

Однако ум, авторитет и сила Ольги настолько поражали современников, что во всех летописных источниках ее называли княгиней.

До сих пор Ольга остается единственной женщиной-правительницей в истории украинской государственности. Кроме того, она канонизирована, то есть считается святой и равноапостольной.



Княгиня Ольга / Икона из Владимирского собора Киева

Откуда происходила Ольга

Есть как минимум 3 версии происхождения Ольги. Самая первая – скандинавская. Поскольку считается, что Игорь был сыном Рюрика, который прибыл на Русь из Скандинавии, историки предполагают, что и Ольга была оттуда.

Есть еще версия, которая указывает на то, что Ольга была дочерью местного знатного рода на Руси. Россияне же пытаются продвинуть версию о том, что Ольга была с Псковщины, чтобы заявить о своих правах на великую княгиню.

Еще одна версия говорит о том, что Ольга могла быть из Болгарии. Ее брак с Игорем мог быть дипломатическим, однако этой версии противоречат походы Святослава, сына Игоря и Ольги на Болгарию.

Жгла ли Ольга Коростень

"Повесть временных лет" является самым популярным источником информации о раннем периоде Киевской Руси. В летописи описано 4 мести княгини Ольги древлянам за убийство Игоря.

сперва Ольга приказала заживо похоронить около 20 сватов древлянского князя Мала;

следующую делегацию древлян Ольга приказала запереть в бане и поджечь ее;

собрав войско для похода на древлян, Ольга прислала им известие, чтобы те организовали поминальный обед на месте убийства Игоря, на что древляне согласились. На огромном пиру было около 5 тысяч древлян. Когда те напились, их по приказу Ольги убили;

позже Ольга с войском двинулась на Искоростень, столицу древлян (современный Коростень) и сказала, что прощает древлянам, но просит по трое воробьев и голубей с каждого двора, а потом приказывает привязать к ним трут, поджечь его и отпустить птиц, так она и сожгла город.

Все же историки склоняются к тому, что истории мести Ольги являются несколько художественно преувеличенными. Хотя княжеские войска действительно разрушили город в 946 году и обложили древлян большими налогами. Вероятно, Коростень сожгли, однако действительно ли это было сделано с помощью птиц – маловероятно.



Сожжение Коростеня / Миниатюра из Радзивилловской летописи

Была ли Ольга первой христианкой

За время правления Ольги были установлены хорошие дипломатические отношения с Византийской империей. По легендам, именно в Константинополе Ольга приняла крещение под именем Елена.

Была ли Ольга первой христианкой среди киевских правителей – вопрос спорный. Некоторые историки считают, что в свое время князь Аскольд крестился под именем Николай, однако не все поддерживают эту версию. Однако во времена Ольги действительно христианство впервые стало частью государственной политики.

Интересно, что существует легенда о том, что крестным отцом Ольги был византийский император Константин VII Багрянородный, который якобы хотел жениться на княгине, однако она отказала ему, мол, не годится крестному отцу с крестницей жениться. Однако эту версию часто считают скорее легендой, чем фактом.