Kodak изобрела цифровую камеру: почему это не спасло компанию

Всемирно известная компания Kodak первой создала цифровую камеру еще в 1975 году, но долго не развивала эту технологию из-за страха потерять доходы от пленки. В компании считали, что цифровая фотография еще долго не станет массовой, поэтому продолжала делать ставку на традиционный бизнес. В результате рынок цифровых камер захватили конкуренты.

Что стало причиной проигрыша компанией Kodak собственной революции, объясняют в Forbes.

Когда Kodak создала собственную цифровую камеру?

На протяжении десятилетий компания Kodak оставалась лидером рынка фотопленки. Бренд был настолько популярным, что в США фразу "момент Kodak" стали считать синонимом к жизненному моменту, который стоит сфотографировать.

Компания даже начала свое техническое развитие и в 1970-х годах создала цифровую камеру, а следовательно и цифровую фотографию еще задолго до появления смартфонов.

Дело в том, что в 1975 году инженер Стив Сассон, который работал в Kodak, создал первую в мире цифровую камеру. В общем устройство, что он изобрел, весил почти 4 килограмма, записывал черно-белые изображения на кассету и имел разрешение всего 0,01 мегапикселя.

Он поделился своими воспоминаниями о реакции руководства на это, передает The New York Times: "Это была безпленочная фотография, поэтому реакция руководства была такой: "Это мило, но никому об этом не говорите". Компания хоть с интересом отнеслась к изобретению, но одновременно чувствовала и тревогу.

На тот момент Kodak зарабатывала огромные деньги именно на фотопленке и проявлении фотографий. А цифровая технология могла полностью разрушить эту бизнес-модель, ведь людям больше не нужно было бы покупать пленку или печатать фото.

Уже в 1981 году бывший руководитель отдела рыночной аналитики Kodak Винс Барабба провел масштабное исследование, а вывод его был точным: цифровая фотография заменит пленку, но у компании есть 10 лет, чтобы подготовиться. Впрочем вместо того, чтобы готовиться к трансформации Kodak решил использовать цифровые технологии только для "улучшения" пленки.

Например, в 1996 году компания потратила на систему Advantix, которая позволяла просматривать фото в цифровом формате, но требовала использования пленки, миллионы долларов. Зато пользователи не поняли смысла платить за обе технологии.

Хотя после серии неудач каждый новый генеральный директор Kodak признавал ошибки предшественников, но не решался на кардинальные изменения. Таким образом к 2012 году рыночная стоимость гиганта упала до критического минимума, а компания фактически объявила себя банкротом с долгами на 6,75 миллиардов долларов и 100 тысячами кредиторами.

Стада ли Kodak банкротом?

В своей работе "Технологические переходы, разрушающие компетенции: почему переход к цифровым технологиям является особенно сложным", отмечается на Harvard Business School, американский экономист Вилли Ши проанализировал, что инновации не просто меняют рынок, а буквально разрушают фундамент компетенций успешных фирм.

Он пишет, что более века бизнес Kodak держался на невероятно сложных барьерах входа. Компания была мировым лидером в "прецизионной химии": нанесение до 24 слоев органических красителей на тонкую пластиковую ленту, высокоскоростное производство (тысячи футов в минуту), уникальные формулы Kodachrome и Kodacolor, запечатлевшие историю 20 века и тому подобное.

Но Kodak столкнулась с особенно сложным переходом с аналогового на цифровой и до 2012 года находилась в процессе реорганизации. Это был такой же вызов, с которым столкнулись такие компании, как Panasonic и Sony, компании по производству телекоммуникационного оборудования и другие. Но в отличие от Kodak, они не были зависимы от продажи фотопленок, поэтому могли агрессивно развивать именно цифровой сегмент без страха потерять прибыль.

Интересно, что даже несмотря на объявленное банкротство в 2012 году, Kodak на самом деле не исчезла полностью. Компания продолжила производить пленку и химикаты для кинопроизводства, но уже как значительно меньший бизнес.

А в 2020 году даже получила временный шанс на восстановление из-за того, что правительство США привлекло ее к производству фармацевтических ингредиентов. Это вызвало скачок акций.

Впрочем летом 2025 года, пишет CNN, Kodak объявила, что после 133 лет работы может окончательно прекратить производство из-за накопленных долгов. В отчете о прибыли компании отмечалось, что Kodak не имеет "обеспеченного финансирования или достаточной ликвидности" для выплаты примерно 500 миллионов долларов долгов.

История Kodak в очередной раз показывает, что компания, которая изобрела будущее, может проиграть, если боится отказаться от успешного прошлого.

Какие компании сумели вовремя адаптироваться к изменениям?

Несмотря на печальную историю Kodak существуют немало других противоположных кейсов, когда компании не только адаптировались к новым условиям, но и превратили узкоспециализированный продукт в глобальный тренд. И похожий путь в свое время прошел бренд Crocs.

В начале 2000-х эта обувь тремя друзьями-основателями бренда создавалась не для массового рынка, а как практическое решение для яхтинга. Ведь материал, из которого начали производить обувь, был Croslite, который не скользил по мокрой палубе, не впитывал воду и не оставлял следов на лодках. Впрочем первая презентация этой обуви на широкую общественность на выставке во Флориде произвела фурор: весь стартовый тираж раскупили практически сразу.

Впоследствии компания заметила, что необычную обувь, которая напоминала голову крокодила (от этого английского слова и происходит название бренда), начали активно покупать далеко за пределами яхтенной сферы. Они стали популярными в ресторанах и больницах, ведь в них было комфортно ходить весь день.

Поэтому компания быстро адаптировала стратегию под новый спрос, расширила ассортимент и фактически трансформировалась из нишевого производителя в глобальный lifestyle-бренд с миллиардными продажами на сегодня.