Що стало причиною програшу компанією Kodak власної революції, пояснюють у Forbes.

Коли Kodak створила власну цифрову камеру?

Впродовж десятиліть компанія Kodak залишалася лідером ринку фотоплівки. Бренд був настільки популярним, що у США фразу "момент Kodak" стали вважати синонімом до життєвої миті, яку варто сфотографувати.

Компанія навіть почала свій технічний розвиток і у 1970-х роках створила цифрову камеру, а отже і цифрову фотографію ще задовго до появи смартфонів.

Річ у тім, що у 1975 році інженер Стів Сассон, який працював у Kodak, створив першу у світі цифрову камеру. Загалом пристрій, що він винайшов, важив майже 4 кілограми, записував чорно-білі зображення на касету та мав роздільну здатність лише 0,01 мегапікселя.

Він поділився своїми спогадами на реакцію керівництва щодо цього, передає The New York Times: "Це була безплівкова фотографія, тому реакція керівництва була такою: "Це мило, але нікому про це не кажіть". Компанія хоч із цікавістю поставилася до винаходу, але водночас відчувала і тривогу.

На той момент Kodak заробляла величезні гроші саме на фотоплівці та проявленні фотографій. А цифрова технологія могла повністю зруйнувати цю бізнес-модель, адже людям більше не потрібно було б купувати плівку чи друкувати фото.

Вже у 1981 році колишній керівник відділу ринкової аналітики Kodak Вінс Барабба провів масштабне дослідження, а висновок його був точним: цифрова фотографія замінить плівку, але у компанії є 10 років, щоб підготуватися. Втім замість того, щоб готуватися до трансформації Kodak вирішив використовувати цифрові технології лише для "покращення" плівки.

Наприклад у 1996 році компанія витратила на систему Advantix, яка дозволяла переглядати фото у цифровому форматі, але вимагала використання плівки, мільйони доларів. Натомість користувачі не зрозуміли сенсу платити за обидві технології.

Хоч після серії невдач кожен новий генеральний директор Kodak визнавав помилки попередників, але не наважувався на кардинальні зміни. Таким чином до 2012 року ринкова вартість гіганта впала до критичного мінімуму, а компанія фактично оголосила себе банкрутом з боргами на 6,75 мільярда доларів та 100 тисячами кредиторами.

Чи стада Kodak банкрутом?

У своїй роботі "Технологічні переходи, що руйнують компетенції: чому перехід до цифрових технологій є особливо складним", зазначається на Harvard Business School, американський економіст Віллі Ши проаналізував, що інновації не просто змінюють ринок, а буквально руйнують фундамент компетенцій успішних фірм.

Він пише, що понад століття бізнес Kodak трималася на неймовірно складних бар'єрах входу. Компанія була світовим лідером у "прецизійній хімії": нанесення до 24 шарів органічних барвників на тонку пластикову стрічку, високошвидкісне виробництво (тисячі футів за хвилину), унікальні формули Kodachrome та Kodacolor, що закарбували історію 20 століття тощо.

Але Kodak зіткнулася з особливо складним переходом з аналогового на цифровий і до 2012 року перебувала в процесі реорганізації. Це був такий же виклик, з яким стикнулися такі компанії, як Panasonic і Sony, компанії з виробництва телекомунікаційного обладнання та інші. Але на відміну від Kodak, вони не були залежні від продажу фотоплівок, тому могли агресивно розвивати саме цифровий сегмент без страху втратити прибуток.

Цікаво, що навіть попри оголошене банкрутство у 2012 році, Kodak насправді не зникла повністю. Компанія продовжила виробляти плівку та хімікати до кіновиробництва, але вже як значно менший бізнес.

А у 2020 році навіть отримала тимчасовий шанс на відновлення через те, що уряд США залучив її до виробництва фармацевтичних інгредієнтів. Це спричинило стрибок акцій.

Втім влітку 2025 року, пише CNN, Kodak оголосила, що після 133 років роботи може остаточно припинити виробництво через накопичені борги. У звіті про прибутки компанії зазначалося, що Kodak не має "забезпеченого фінансування або достатньої ліквідності" для виплати приблизно 500 мільйонів доларів боргів.

Історія Kodak вчергове показує, що компанія, яка винайшла майбутнє, може програти, якщо боїться відмовитися від успішного минулого.

Які компанії зуміли вчасно адаптуватися до змін?

Попри сумну історію Kodak існують чимало інших протилежних кейсів, коли компанії не лише адаптувалися до нових умов, а й перетворили вузькоспеціалізований продукт на глобальний тренд. І схожий шлях свого часу пройшов бренд Crocs.

На початку 2000-х це взуття трьома друзями-засновниками бренду створювалося не для масового ринку, а як практичне рішення для яхтингу. Бо ж матеріал, з якого почали виробляти взуття, був Croslite, який не ковзав по мокрій палубі, не вбирав воду і не залишав слідів на човнах. Втім перша презентація цього взуття на широкий загал на виставці у Флориді створила фурор: весь стартовий тираж розкупили практично одразу.

Згодом компанія помітила, що незвичне взуття, яке нагадувало голову крокодила (від цього англійського слова і походить назва бренду), почали активно купувати далеко за межами яхтової сфери. Вони стали популярними в ресторанах та лікарнях, адже в них було комфортно ходити весь день.

Відтак компанія швидко адаптувала стратегію під новий попит, розширила асортимент і фактично трансформувалася з нішевого виробника у глобальний lifestyle-бренд із мільярдними продажами на сьогодні.