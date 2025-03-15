Олеато или для чего оливковое масло в кофе: основатель Starbucks рассказал

Кофе любимый напиток многих, ведь он дарит заряд энергии с самого утра. К кофе можно добавлять много других продуктов, однако есть один неожиданный ингредиент.

Речь идет об оливковом масле. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на zywienie.medonet.

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Для чего это нужно

Именно она стала основой для напитка под названием олеато, который придумал Говард Шульц, основатель Starbucks. Идею ему подсказала традиция жителей Сардинии добавлять оливковое масло в пищу. Этот эксперимент привел к созданию напитка с насыщенным, бархатным вкусом и полезными свойствами.

Оливковое масло богато антиоксидантами, защищающими организм от свободных радикалов. Витамины А и Е поддерживают здоровье глаз и сердечно-сосудистой системы, уменьшая риск образования холестериновых бляшек. Кроме того, регулярное употребление оливкового масла положительно влияет на пищеварение, защищая слизистую оболочку желудка от раздражений и помогая избежать запоров.



К кофе могут добавить оливковое масло / Фото Pexels

Олеато особенно полезно людям с нестабильным уровнем сахара в крови. Фенольные соединения в оливковом масле улучшают чувствительность к инсулину и регулируют усвоение глюкозы. Исследования доказывают, что ежедневное потребление этого продукта может снизить риск развития диабета 2 типа на 13%.

Приготовить олеато очень просто: достаточно сварить любимый кофе и добавить в него чайную ложку оливкового масла. Для однородной консистенции напиток стоит хорошо перемешать или даже взбить в блендере. Чтобы подчеркнуть его уникальный вкус, можно добавить корицу, кардамон или ваниль. Так вы получите не только ароматный кофе, но и полезный напиток, что положительно влияет на здоровье.