Вчера это казалось абсурдом: неожиданное дополнение к кофе, которое становится безумно популярным

Кофейные напитки очень популярны по всему миру, поэтому неудивительно, что каждый день появляется что-то новое. Например, раньше идея добавить сливочное масло в кофе казалась абсурдной, однако все очень изменилось буквально за пару дней.

Такой напиток получил название "бронекофе". Все чаще его сознательно добавляют в меню, пишет kavoman.

Что известно об этом напитке?

Bulletproof coffee – "бронекава" или "пуленепробиваемый кофе" – черный кофе, смешанный со сливочным маслом или кокосовым маслом. Этот напиток стал особенно популярным среди сторонников кето-диеты, биохакеров и тех, кто сосредоточен на осознанном питании. Они утверждают, что она может служить альтернативой завтрака, обеспечивая при этом устойчивый заряд бодрости на весь день.



Бронекава – новый тренд / Фото Freepeek

Он может подавлять чувство голода, поэтому потреблять его следует умеренно. Такой кофе подойдет не всем и дело не только в специфическом вкусе, но и в его свойствах.

Важно! "Бронекаву" готовят только из качественных продуктов – это принципиально важно для напитка.

Сливочное масло может служить "смягчителем" ко вкусу кофе. Кроме этого, оно помогает раскрыть скрытые нотки и почувствовать их глубину. Так вкус станет более округлым, а остаточная кислотность кофе исчезнет совсем.

Почему в кофе добавляют соль?

Интересные добавки к кофе всегда были популярными. Баристы постоянно ищут новые способы раскрывать вкусы напитка.

Научные исследования утверждают, что соль действительно может положительно влиять на вкус кофе. Основная причина заключается в способности соли уменьшать горечь и усиливать другие нотки вкуса, пишет Coffee Blog.

Добавление соли в кофе – не новая тенденция, а практика, существовавшая веками в разных культурах. В таких странах, как Турция и Венгрия, соль обычно используют для смягчения горечи и улучшения общего вкуса напитка. Кроме того, в скандинавских странах, таких как Швеция и Норвегия, традиционным является добавление соли к кофе, сваренного на морской воде, что придает напитку особый вкус.

