Вчера это казалось абсурдом: неожиданное дополнение к кофе, которое становится безумно популярным
- "Бронекава" – это черный кофе со сливочным маслом или кокосовым маслом, популярный среди сторонников кето-диеты и биохакеров.
- Добавление соли к кофе уменьшает горечь и улучшает вкус, популярно в разных культурах, включая Турцию и Скандинавию.
Кофейные напитки очень популярны по всему миру, поэтому неудивительно, что каждый день появляется что-то новое. Например, раньше идея добавить сливочное масло в кофе казалась абсурдной, однако все очень изменилось буквально за пару дней.
Такой напиток получил название "бронекофе". Все чаще его сознательно добавляют в меню, пишет kavoman.
Что известно об этом напитке?
Bulletproof coffee – "бронекава" или "пуленепробиваемый кофе" – черный кофе, смешанный со сливочным маслом или кокосовым маслом. Этот напиток стал особенно популярным среди сторонников кето-диеты, биохакеров и тех, кто сосредоточен на осознанном питании. Они утверждают, что она может служить альтернативой завтрака, обеспечивая при этом устойчивый заряд бодрости на весь день.
Бронекава – новый тренд / Фото Freepeek
Он может подавлять чувство голода, поэтому потреблять его следует умеренно. Такой кофе подойдет не всем и дело не только в специфическом вкусе, но и в его свойствах.
Важно! "Бронекаву" готовят только из качественных продуктов – это принципиально важно для напитка.
Сливочное масло может служить "смягчителем" ко вкусу кофе. Кроме этого, оно помогает раскрыть скрытые нотки и почувствовать их глубину. Так вкус станет более округлым, а остаточная кислотность кофе исчезнет совсем.
Почему в кофе добавляют соль?
Интересные добавки к кофе всегда были популярными. Баристы постоянно ищут новые способы раскрывать вкусы напитка.
Научные исследования утверждают, что соль действительно может положительно влиять на вкус кофе. Основная причина заключается в способности соли уменьшать горечь и усиливать другие нотки вкуса, пишет Coffee Blog.
Добавление соли в кофе – не новая тенденция, а практика, существовавшая веками в разных культурах. В таких странах, как Турция и Венгрия, соль обычно используют для смягчения горечи и улучшения общего вкуса напитка. Кроме того, в скандинавских странах, таких как Швеция и Норвегия, традиционным является добавление соли к кофе, сваренного на морской воде, что придает напитку особый вкус.
Что такое "золотое соотношение" в кофе?
- Формула идеального кофе существенно упростила бы процесс приготовления, ведь она могла бы уменьшить вероятность разочарования в своем напитке. Такую формулу на самом деле уже предложили. Золотое соотношение – это количество воды относительно количества молотого кофе, которую нужно использовать на чашку кофе.
- Это соотношение касается веса продуктов, а не их объема. Сейчас для идеального кофе предлагают придерживаться соотношения от 15 к 1 до 20 к 1.
- Например, соотношение 16:1 означает использование 16 миллилитров воды на каждый грамм кофе. Для тех, кто готовит 500 миллилитров кофе, это означает примерно 31-32 грамма молотого кофе.