Предполагают, о дело в так называемом "золотом соотношении". Об этом пишет Ассоциация специального кофе.

Что такое "золотое соотношение" в кофе?

Формула идеального кофе существенно упростила бы процесс приготовления, ведь она могла бы уменьшить вероятность разочарования в своем напитке. Такую формулу на самом деле уже предложили.

Золотое соотношение – это количество воды относительно количества молотого кофе, которое нужно использовать на чашку кофе.

Важно! Это соотношение касается веса продуктов, а не их объема.

Сейчас для идеального кофе предлагают придерживаться соотношения от 15 к 1 до 20 к 1. Например, соотношение 16:1 означает использование 16 миллилитров воды на каждый грамм кофе. Для тех, кто готовит 500 миллилитров кофе, это означает примерно 31-32 грамма молотого кофе.



Соотношение может быть разным / Фото NV

Любители кофе, которые хотят получить более мягкий вкус, могут выбрать пропорцию 17:1, а те, кто желает получить более насыщенный и крепкий вкус, могут остановиться на пропорции 15:1. Однако общепризнанным "золотым стандартом" для приготовления кофе остается соотношение 16:1.

Другие кофейные тренды

Общепринятые стандарты не действуют, когда речь заходит о трендах. Кофе регулярно оказывается в центре внимания, постоянно появляются вариации, которые стоит попробовать. Ленты соцсетей все чаще пестрят названием Bulletproof coffee "пуленепробиваемый кофе". К напитку добавляют кусочек сливочного масла, пишет Coffee Town.

Жиры после употребления такой напитка усваиваются медленнее, чем углеводы, поэтому кофе с маслом дает энергию на несколько часов. Напиток также уменьшает аппетит, что является особенно полезных для тех, кто хочет сократить количество перекусов.

Из какой страны происходит привычка пить кофе?