Припускають, о справа у так званому "золотому співвідношенні". Про це пише Асоціація спеціальної кави.

Що таке "золоте співвідношення" у каві?

Формула ідеальної кави суттєво спростила б процес приготування, адже вона могла б зменшити вірогідність розчарування у своєму напої. Таку формулу насправді вже запропонували.

Золоте співвідношення – це кількість води відносно кількості меленої кави, яку потрібно використовувати на чашку кави.

Важливо! Це співвідношення стосується ваги продуктів, а не їхнього об'єму.

Зараз для ідеальної кави пропонують дотримуватися співвідношення від 15 до 1 до 20 до 1. Наприклад, співвідношення 16:1 означає використання 16 мілілітрів води на кожен грам кави. Для тих, хто готує 500 мілілітрів кави, це означає приблизно 31-32 грами меленої кави.



Співвідношення може бути різним / Фото NV

Любителі кави, які хочуть отримати більш м'який смак, можуть обрати пропорцію 17:1, а ті, хто бажає отримати більш насичений і міцний смак, можуть зупинитися на пропорції 15:1. Однак загальновизнаним "золотим стандартом" для приготування кави залишається співвідношення 16:1.

Інші кавові тренди

Загальноприйняті стандарти не діють, коли мова заходить про тренди. Кава регулярно опиняється в центрі уваги, постійно з'являються варіації, які варто спробувати. Стрічки соцмереж все частіше рясніють назвою Bulletproof coffee "куленепробивна кава". До напою додають шматочок вершкового масла, пише Coffee Town.

Жири після вживання такою напою засвоюються повільніше, ніж вуглеводи, тому кава з маслом дає енергію на кілька годин. Напій також зменшує апетит, що є особливо корисних для тих, хто хоче скоротити кількість перекусів.

