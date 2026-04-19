Этот лозунг старше, чем кажется: когда впервые прозвучало "Слава Украине!"

История лозунга "Слава Украине! – Героям слава!" насчитывает более века – от времен УНР и подполья ОУН – УПА до массовых протестов и современной войны с Россией. С годами эти слова стали не только символом борьбы за независимость, но и знаком единства украинцев, известным далеко за пределами страны.

О том, как возник лозунг "Слава Украине!", рассказывает историк и пластун Юрий Юзич.

Когда появился лозунг "Слава Украине!"?

Историк отмечает, что лозунг "Слава Украине!" вместе с ответом "По всей земле слава!" еще в конце XIX века использовали в среде харьковской студенческой общины.

В то же время широкое распространение и четкого политического содержания оно приобрело в период Украинской Народной Республики в 1918 – 1920 годах, когда Украина впервые заявила о себе как независимое государство.

Со временем приветствие "Слава Украине!" официально ввели в Армии УНР. Это произошло 19 апреля 1920 года во время завершающего этапа Первого зимнего похода. В тот день генерал Михаил Емельянович-Павленко издал приказ №18 "По муштровой части", где была определена форма приветствия:

Всем частям армии на похвалу, а то благодарность за службу Украине отвечать: "Слава Украине".

Приказ №18 "По муштровой части" / Фото "Исторической правды"

В то же время полное приветствие "Слава Украине! – Героям слава!" появилось в 1941 году в Организации украинских националистов, одним из лидеров которой был Степан Бандера. Впоследствии оно стало распространенным среди бойцов Украинской повстанческой армии, действовавшей на западноукраинских территориях в 1940 – 1950-х годах.

"Кстати, в сборнике трудов Степана Бандеры нет той популярно употребляемой в интернете цитаты, которая ему приписывается: "И придет время, когда один скажет: "Слава Украине!", а миллионы будут отвечать "Героям слава!", – отмечает Юзич.

Новую жизнь лозунг получил во время Революции на граните, когда украинская молодежь вышла на мирный протест в центре Киева, требуя изменений накануне распада Советского Союза.

Революция на граните / Фото Украинского института национальной памяти

Правда ли, что первым выражение "Слава Украине" употребил Тарас Шевченко?

Как пишет публицист Игорь Лубянов, считается, что первым выражение "Слава Украины" использовал Тарас Шевченко в стихотворении "К Основьяненко", написанном в декабре 1839 года. Его опубликовали в первом издании "Кобзаря":

Наша дума, наша песня

Не умрет, не погибнет..

Вот где, люди, наша слава,

Слава Украине!

Тарас Шевченко / Архивное фото

Впрочем, существует предположение, что еще раньше это сочетание слов мог употребить Николай Костомаров. Точная дата написания его стихотворения "Дети славы, дети славы, ваше время наступает" неизвестна, однако известно, что в 1847 году жандармы изъяли его у автора. В нем также есть обращение к Украине:

Сгинет панство лукавое,

Воскреснет свобода

Слава тебе, Украина!

Вероятно, эта фраза была распространенной в среде Кирилло-Мефодиевского общества, в которое входили и Костомаров, и Шевченко. В то же время публицист отмечает, что поэзия Костомарова имела глубоко "братский" характер – она поддерживала идею единства славянских народов "от Бенеток до Камчатки". Поэтому "слава" в его стихотворении адресована не только Украине, которой посвящена отдельная строка, но и другим славянским народам.

