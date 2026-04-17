О том, кого называли "некоронованным королем Руси", рассказывает руководитель Центра изучения наследия Острожской академии Ярослава Бондарчук в статье, опубликованной в журнале "Світогляд".

Смотрите также Ответ вас удивит: почему младенцы на средневековых картинах выглядят как старые мужчины

Кого величали "некоронованным королем Руси"?

Князь Василий-Константин Острожский, которого величали "некоронованным королем Руси", остается одной из самых выдающихся фигур украинской истории XVI – XVII веков.

Князь происходил из старинного рода, корни которого достигают галицко-волынской ветви Рюриковичей. Он был сыном великого гетмана литовского Константина Ивановича Острожского и его второй жены Александры Слуцкой.

Политическая и военная карьера князя развивалась стремительно. В 1550 году за участие в обороне пограничных земель от татарских набегов он получил звание старосты владимирского и маршалка Волынской земли. В 1553 году женился на Софии Тарновской, дочерью великого коронного гетмана Яна Тарновского.

Василий-Константин Острожский / Портрет князя

В декабре 1559 года Василий-Константин был назначен киевским воеводой – наивысшей должностью в Русской Литве. Фактически в течение полувека, вплоть до своей смерти он стал настоящим властелином украинских земель. Он единственный в Украине владел титулом князя-государственника. Его политическое влияние было настолько большим, что послы европейских государств советовали монархам обязательно с ним считаться, а самого Острожского дважды выдвигали кандидатом на польский престол – в 1573 и 1586 годах.

Князь создал настоящую "помещичью империю", в которую входили 80 городов, 2760 сел и 60 тысяч подданных. Годовые доходы от этих владений достигали 10 миллионов злотых.

Особое место в жизни князя занимала забота о православной церкви и национальной культуре. В 1576 году в Остроге им была основана первая высшая школа на восточнославянских землях – Острожскую академию. Также Василий-Константин был инициатором издания Острожской Библии.

Острожская академия / Фото с Facebook

Как князь спасал Киев от татарских набегов?

На сайте Острожской академии отмечается, что Василий-Константин Острожский неоднократно становился на защиту Киева от татарских набегов. В частности, в 1578 году он заплатил татарам 3 тысячи дукатов, чтобы спасти город от разорения.

Занимая должность киевского воеводы, Василий-Константин Острожский приложил значительные усилия к восстановлению Киевщины и самого Киева, которые в XVI веке часто страдали от нападений и находились в упадке. Он также активно способствовал культурному развитию города, в частности поддерживал и развивал такой важный духовный центр, как Киево-Печерская лавра.

В целом благодаря его деятельности украинские земли в конце XVI века, получив хотя бы частичную защиту от татарских нападений, смогли развиваться относительно нормально, как в хозяйственном, так и в культурном плане.

Именно это создало предпосылки для так называемого "украинского возрождения" конца XVI – начала XVII века.

Каким было состояние Василия-Константина Острожского?