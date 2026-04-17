Про те, кого називали "некоронованим королем Русі", розповідає керівник Центру вивчення спадщини Острозької академії Ярослава Бондарчук у статті, опублікованій у журналі "Світогляд".

Дивіться також Відповідь вас здивує: чому немовлята на середньовічних картинах виглядають як старі чоловіки

Кого величали "некоронованим королем Русі"?

Князь Василь-Костянтин Острозький, якого величали "некоронованим королем Русі", залишається однією з найвизначніших постатей української історії XVI – XVII століть.

Князь походив зі старовинного роду, корені якого сягають галицько-волинської гілки Рюриковичів. Він був сином великого гетьмана литовського Костянтина Івановича Острозького та його другої дружини Олександри Слуцької.

Політична та військова кар'єра князя розвивалася стрімко. У 1550 році за участь в обороні прикордонних земель від татарських набігів він отримав звання старости володимирського та маршалка Волинської землі. У 1553 році одружився з Софією Тарновською, донькою великого коронного гетьмана Яна Тарновського.

У грудні 1559 року Василь-Костянтин був призначений київським воєводою – найвищою посадою в Руській Литві. Фактично протягом півстоліття, аж до своєї смерті він став справжнім володарем українських земель. Він єдиний в Україні володів титулом князя-державця. Його політичний вплив був настільки великим, що посли європейських держав радили монархам обов'язково з ним рахуватися, а самого Острозького двічі висували кандидатом на польський престол – у 1573 та 1586 роках.

Князь створив справжню "маєткову імперію", до якої входили 80 міст, 2760 сіл і 60 тисяч підданих. Річні прибутки від цих володінь сягали 10 мільйонів злотих.

Особливе місце в житті князя посідала турбота про православну церкву та національну культуру. У 1576 році в Острозі ним було засновано першу вищу школу на східнослов'янських землях – Острозьку академію. Також Василь-Костянтин був ініціатором видання Острозької Біблії.

Як князь рятував Київ від татарських набігів?

На сайті Острозької академії зазначається, що Василь-Костянтин Острозький неодноразово ставав на захист Києва від татарських набігів. Зокрема, у 1578 році він сплатив татарам 3 тисячі дукатів, аби врятувати місто від розорення.

Обіймаючи посаду київського воєводи, Василь-Костянтин Острозький доклав значних зусиль до відновлення Київщини та самого Києва, які у XVI столітті часто потерпали від нападів і перебували в занепаді. Він також активно сприяв культурному розвитку міста, зокрема підтримував та розвивав такий важливий духовний осередок, як Києво-Печерська лавра.

Загалом завдяки його діяльності українські землі наприкінці XVI століття, отримавши хоча б частковий захист від татарських нападів, змогли розвиватися відносно нормально, як у господарському, так і в культурному плані.

Саме це створило передумови для так званого "українського відродження" кінця XVI – початку XVII століття.

Якими були статки Василя-Костянтина Острозького?