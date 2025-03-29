Билл Гейтс спрогнозировал, когда люди будут работать только 2 дня в неделю

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс прогнозирует, что при нынешних темпах развития инноваций люди больше не будут нужны "для большинства вещей". Следовательно, вскоре наступит время переосмысления рабочего места.

Билл Гейтс прогнозирует, что всего за 10 лет люди смогут работать только два дня в неделю – и все благодаря искусственному интеллекту, пишет 24 Канал со ссылкой на Fortune.

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Гейтс считает, что ИИ изменит профессии

По мнению Гейтса, искусственный интеллект вскоре может автоматизировать почти все, а с ним и 2-дневную рабочую неделю менее чем за десятилетие.

Это не первый раз, когда миллиардер намекает на сокращение рабочей недели. В 2023 году, когда ChatGPT еще только зарождался, Гейтс сказал, что общество может "со временем" дойти до сценария, когда работа три дня в неделю станет нормой – и мир будет вынужден придумать, что делать с большим количеством свободного времени.

Как пишет Fortune, 5-дневные выходные могут повысить рождаемость и предотвратить выгорание.

Любое сокращение рабочей недели, вероятно, является "медом на душу" для многих работников, которые борются с выгоранием, истощением и разрывом связей – особенно после пандемии.

И есть признаки того, что переход на четырехдневную рабочую неделю – полезен. Одна компания обнаружила, что сокращение работы на один день повысило производительность на 24% и вдвое уменьшило уровень выгорания.

Гейтс признал, что по мере того, как ИИ будет нацеливаться на рабочие места, некоторые профессии претерпят гораздо большие изменения, чем другие. Миллиардер Билл Гейтс считает, что из-за искусственного интеллекта большинство профессии исчезнет, когда для людей останется три специализации.