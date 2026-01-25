Снег выпал даже в Сахаре: какой была зима, когда установили температурные рекорды

В мире были разные зимы. Некоторые из них поражали плюсовой темпераьурой, некоторые морозами, а некоторые количеством снега, который засыпал все на своем пути.

Например, во время одной из снежных зим снег выпал даже в самой большой пустыне в мире – Сахаре. Об этом пишет t1.ua.

Что известно об этой зиме?

Зима 1978 – 1979 годов запомнилась европейцам установлением температурных рекордов. Морозы были существенные и хоть не длились долго, однако нанесли немало вреда. Системы отопления не выдерживали холодов и выходили из строя, подача горячей воды тоже была затруднена и приостановлена.

Более того, в некоторых городах жителей многоэтажек пришлось эвакуировать из-за того, что они стали непригодными для жизни. Значительной школы потерпел и будущий урожай, ведь плодовые деревья также позамерзали. К сожалению, были также и потери среди людей в результате обморожения.

В том же году 18 февраля в пустыне Сахара выпал снег. Это очень редкое явление и тогда его зафиксировали впервые.



Снег выпадал даже в пустыне / Фото Pexels

Когда в Сахаре еще выпадал снег?

В последние годы снег в Сахаре начал падать все чаще. Кроме 1979, такое явление потом фиксировали еще в 2016, 2018 и 2021 годах, пишет Всеосвіта.

Кроме этого, существуют прогнозы по изменению климата и дальнейшего вида пустыни. Например, предполагают, что она может снова стать зеленой примерно через 1500 лет.

