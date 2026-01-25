Снег выпал даже в Сахаре: какой была зима, когда установили температурные рекорды
- В 1979 году в пустыне Сахара впервые выпал снег, что является очень редким явлением.
- В последнее время снег в Сахаре фиксируют чаще, в частности в 2016, 2018 и 2021 годах.
В мире были разные зимы. Некоторые из них поражали плюсовой темпераьурой, некоторые морозами, а некоторые количеством снега, который засыпал все на своем пути.
Например, во время одной из снежных зим снег выпал даже в самой большой пустыне в мире – Сахаре. Об этом пишет t1.ua.
Смотрите также Владимиру Зеленскому – 48: как изменился президент Украины за время войны
Что известно об этой зиме?
Зима 1978 – 1979 годов запомнилась европейцам установлением температурных рекордов. Морозы были существенные и хоть не длились долго, однако нанесли немало вреда. Системы отопления не выдерживали холодов и выходили из строя, подача горячей воды тоже была затруднена и приостановлена.
Более того, в некоторых городах жителей многоэтажек пришлось эвакуировать из-за того, что они стали непригодными для жизни. Значительной школы потерпел и будущий урожай, ведь плодовые деревья также позамерзали. К сожалению, были также и потери среди людей в результате обморожения.
В том же году 18 февраля в пустыне Сахара выпал снег. Это очень редкое явление и тогда его зафиксировали впервые.
Снег выпадал даже в пустыне / Фото Pexels
Когда в Сахаре еще выпадал снег?
В последние годы снег в Сахаре начал падать все чаще. Кроме 1979, такое явление потом фиксировали еще в 2016, 2018 и 2021 годах, пишет Всеосвіта.
Кроме этого, существуют прогнозы по изменению климата и дальнейшего вида пустыни. Например, предполагают, что она может снова стать зеленой примерно через 1500 лет.
Какой была самая снежная зима в Украине?
- Самой снежной зимой в Украине была зима 1908-1909 годов, когда снег лежал примерно 160 дней.
- Пока нет зафиксированных данных о том, сколько именно тогда выпало снега, однако, очевидно, его количество было очень существенным.
- Последние зимы были почти бесснежными, однако в 2026 году снова выпало довольно много снега. В то же время до самой снежной зимы еще далеко.