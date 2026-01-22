Однако есть одна зима, которую считают самой снежной. Об этом пишет издание t1.ua.

Смотрите также Украинка нашла гениальное применение сервизу "Рыбки": больше пылиться не будет

Какая зима была самой снежной?

Последние зимы были почти бесснежными, однако в 2026 году снова выпало довольно много снега. В то же время до самой снежной зимы еще далеко.



Снега выпало очень большое количество / Фото Pexels

Наиболее снежной зимой в Украине считается зима 1908-1909 годов. Тогда выпало просто невероятное количество снега, который не таял полностью примерно 160 дней, почти полгода. Пока нет зафиксированных данных о том, сколько именно тогда выпало снега, однако, очевидно, его количество было очень существенным.

Когда была самая холодная зима в Европе?

Самой суровой зимой в Европе была зима 1708-1709 годов, когда температура упала до -15 градусов и это привело ко многим последствиям, в частности, и к значительному голоду во Франции.

Если говорить упрощенно, то в период, когда зафиксировали самую суровую зиму в Европе, солнце было менее активным. В истории это называют минимум Маундера, пишет NASA. Это время с 1645 до 1715 года, когда на Солнце почти не было солнечных пятен (их фиксировали примерно 50 вместо тысяч).

Когда была самая суровая зима в Украине?