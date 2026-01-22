Однако есть одна зима, которую считают самой снежной. Об этом пишет издание t1.ua.
Смотрите также Украинка нашла гениальное применение сервизу "Рыбки": больше пылиться не будет
Какая зима была самой снежной?
Последние зимы были почти бесснежными, однако в 2026 году снова выпало довольно много снега. В то же время до самой снежной зимы еще далеко.
Снега выпало очень большое количество / Фото Pexels
Наиболее снежной зимой в Украине считается зима 1908-1909 годов. Тогда выпало просто невероятное количество снега, который не таял полностью примерно 160 дней, почти полгода. Пока нет зафиксированных данных о том, сколько именно тогда выпало снега, однако, очевидно, его количество было очень существенным.
Когда была самая холодная зима в Европе?
Самой суровой зимой в Европе была зима 1708-1709 годов, когда температура упала до -15 градусов и это привело ко многим последствиям, в частности, и к значительному голоду во Франции.
Если говорить упрощенно, то в период, когда зафиксировали самую суровую зиму в Европе, солнце было менее активным. В истории это называют минимум Маундера, пишет NASA. Это время с 1645 до 1715 года, когда на Солнце почти не было солнечных пятен (их фиксировали примерно 50 вместо тысяч).
Когда была самая суровая зима в Украине?
Самой суровой зимой 20 века обычно называют зиму 1929 года. Она отличилась не только экстремальными морозами, но и чрезвычайным количеством снега.
Известно, что тогда первые снегопады начались еще в первой половине октября. Устойчивый снежный покров удерживался с начала декабря до середины апреля.
В период с января по март его высота колебалась от 20 – 60 сантиметров в низине и до более 100 сантиметров в предгорных районах.