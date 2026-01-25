До войны Зеленского воспринимали часто как медийного политика с бэкграундом в шоу-бизнесе, пишет 24 Канал. Его образ ассоциировался с открытостью к неформальному общению и стремлением быть простым президентом, близким к людям.

Как изменился Зеленский за время войны?

После 24 февраля 2022 года Зеленский предстал перед украинцами и миром уже в совершенно другой роли. Он стал лидером, который взял на себя ответственность за страну в состоянии войны. Его речи стали четкими, эмоционально сильными, а решения – прагматичными.

Кроме того, изменился и внешний образ президента. Вместо деловых костюмов – появился военный стиль, что подчеркивал единство с армией и народом. Его гардероб состоял из футболок, свитшотов, брюк и курток цвета хаки или темных оттенков.

Его практический стиль имел определенный символизм, который подчеркнул, что президент находится в одном ритме с армией и обществом. В значительной степени изменилась и его внешность. Взгляд Зеленского стал серьезнее, а черты лица – жестче.

Апрель 2022 года – на фото Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения к украинскому народу.



Владимир Зеленский в 2022 году / Фото с сайта ОП

Декабрь 2022 года – Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.



Президент Украины в конце 2022 года / Фото Getty Images

2023 год – Президент Украины Владимир Зеленский позирует для портрета после общения с журналистами Washington Post



Зеленский в 2023 году / Фото Getty Images

2024 год – президент на брифинге для СМИ в Киеве во время приезда Орбана в Украину.



Президент Украины в 2024 году / Фото Getty Images

Супруги Зеленские поздравили украинцев с Днем вышиванки в черной и белой рубашке в 2024 году

В июне 2025 года президент Украины впервые за время войны надел костюм на саммит НАТО. Он появился в черной рубашке, классическом жакете и брюках.

После 24 февраля 2022 года интерес к Зеленскому только усилился. Сейчас книги с его биографией и речами продаются во всех уголках мира бешеными тиражами. Биографию Владимира Зеленского – от комика до президента Украины – читайте в нашем материале.

