До війни Зеленського сприймали часто як медійного політика з бекґраундом у шоу-бізнесі, пише 24 Канал. Його образ асоціювався з відкритістю до неформального спілкування та прагненням бути простим президентом, близьким до людей.

Як змінився Зеленський за час війни?

Після 24 лютого 2022 року Зеленський постав перед українцям та світом вже в зовсім іншій ролі. Він став лідером, який взяв на себе відповідальність за країну в стані війни. Його промови стали чіткими, емоційно сильними, а рішення – прагматичними.

Окрім того, змінився і зовнішній образ президента. Замість ділових костюмів – з’явився військовий стиль, що підкреслював єдність з армією та народом. Його гардероб складався з футболок, світшотів, штанів та курток кольору хакі чи темних відтінків.

Його практичний стиль мав певний символізм, який підкреслив, що президент перебуває в одному ритмі з армією та суспільством. Значною мірою змінилася і його зовнішність. Погляд Зеленського став серйознішим, а риси обличчя – жорсткішими.

Квітень 2022 року – на фото Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення до українського народу.



Володимир Зеленський у 2022 році / Фото з сайту ОП

Грудень 2022 року – Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом США Джо Байденом.



Президент України наприкінці 2022 року / Фото Getty Images

2023 рік – Президент України Володимир Зеленський позує для портрета після спілкування з журналістами Washington Post



Зеленський у 2023 році / Фото Getty Images

2024 рік – президент на брифінгу для ЗМІ у Києві під час приїзду Орбана в Україну.



Президент України у 2024 році / Фото Getty Images

Подружжя Зеленських привітало українців з Днем вишиванки в чорній та білій сорочці у 2024 році

У червні 2025 року президент України вперше за час війни одягнув костюм на саміт НАТО. Він з'явився у чорній сорочці, класичному жакеті та штанах.

Зеленський у костюмі з'явився у Нідерландах: дивіться відео

Після 24 лютого 2022 року інтерес до Зеленського лише посилився. Зараз книжки з його біографією та промовами продаються в усіх куточках світу шаленими накладами. Біографію Володимира Зеленського – від коміка до президента України – читайте в нашому матеріалі.

