42 бриллианта за каждый неудавшийся роман: какой секрет таит в себе дорогостоящее колье Дрейка

Дрейк носит на шее украшение, которое стоит миллионы долларов, но его главная особенность вовсе не в цене. В огромном колье скрыта довольно личная история рэпера, и каждый из 42 бриллиантов имеет свое значение.

Это не просто роскошный аксессуар для красной дорожки. Колье связано с женщинами, которым Дрейк якобы в свое время хотел сделать предложение, но так и не дошел до помолвки, пишет Los Angeles Times.

В колье – 42 кольца

Украшение получило название Previous Engagements ("Предыдущие помолвки"), а создал его ювелир Алекс Мосс.

Каждый из 42 камней в украшении стилизован под бриллиант из обручального кольца. По замыслу Мосса, они символизируют все случаи, когда Дрейк серьезно думал о предложении, но так и не дошел до свадьбы.

Сам ювелир описывал украшение как посвящение "всем случаям, когда он думал об этом, но так и не сделал". Общий вес бриллиантов составляет 351,38 карата.

Камни имеют разный размер, а сама цепочка выполнена из белого золота. Интересно, что публично Дрейк не был помолвлен 42 раза. Речь идет именно о случаях, когда он рассматривал возможность сделать предложение.

Колье не было изготовлено за несколько недель. По словам Мосса, работа над ним длилась около 14 месяцев.

Ювелир лично подбирал камни нужного размера, цвета и чистоты. По его словам, каждый бриллиант отбирали отдельно, а сам проект стал одним из самых амбициозных в его карьере.

Сам Дрейк увидел готовое украшение уже перед его дебютом. Мосс рассказывал, что они оба были буквально потрясены результатом.

Необычное колье / Inst: @AlexMoss

Точную цену украшения на момент его создания Мосс не называл. Однако позже СМИ оценили ее примерно в 12,5 миллиона долларов. То есть Дрейк фактически носит на шее сотни карат бриллиантов, каждый из которых должен символизировать отдельную историю из его личной жизни.

Почему именно 42?

Это, пожалуй, самая интересная часть истории. Неизвестно, кто именно входит в этот список и сколько реальных отношений стоит за каждым камнем. Сам Мосс намеренно не стал раскрывать детали. Он сказал, что хочет оставить эту историю загадкой.

Поэтому нет подтвержденного списка из 42 женщин, каждой из которых соответствует отдельный бриллиант. Все, что известно наверняка, – концепция украшения связана с нереализованными предложениями Дрейка.

Дрейк впервые показал "Previous Engagements" публике в декабре 2022 года во время концерта Lil Baby в Атланте. Именно тогда огромное бриллиантовое украшение оказалось на его шее перед тысячами зрителей. Идея хорошо вписалась в образ Дрейка: его песни неоднократно затрагивали темы любви, разрывов, неудачных отношений и сомнений относительно личной жизни.