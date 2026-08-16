Це не просто розкішний аксесуар для червоної доріжки. Кольє пов’язане з жінками, яким Дрейк нібито свого часу хотів зробити пропозицію, але так і не дійшов до заручин, пише Los Angeles Times.

У кольє – 42 каблучки

Прикраса отримала назву Previous Engagements ("Попередні заручини"), а її створив ювелір Алекс Мосс.

Кожен із 42 каменів у прикрасі стилізований під діамант із заручальної каблучки. За задумом Мосса, вони представляють усі випадки, коли Дрейк серйозно думав про пропозицію, але так і не дійшов до весілля.

Сам ювелір описував прикрасу як присвяту "всім випадкам, коли він думав про це, але так і не зробив". Загальна вага діамантів становить 351,38 карата.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Камені мають різний розмір, а сам ланцюжок виконаний із білого золота. Цікаво, що публічно Дрейк не був заручений 42 рази. Йдеться саме про випадки, коли він розглядав можливість зробити пропозицію.

Кольє не зібрали за кілька тижнів. За словами Мосса, робота над ним тривала близько 14 місяців.

Ювелір особисто шукав камені потрібного розміру, кольору та чистоти. За його словами, кожен діамант відбирали окремо, а сам проєкт став одним із найамбітніших у його роботі.

Сам Дрейк побачив готову прикрасу вже перед її дебютом. Мосс розповідав, що вони обидва були буквально шоковані результатом.

Незвичайне кольє / Inst: @AlexMoss

Точну ціну прикраси на момент її створення Мосс не називав. Однак пізніше ЗМІ оцінювали її приблизно у 12,5 мільйона доларів. Тобто Дрейк фактично носить на шиї сотні каратів діамантів, кожен із яких має символізувати окрему історію з його особистого життя.

Чому саме 42?

Це, мабуть, найцікавіша частина історії. Невідомо, хто саме входить до цього списку і скільки реальних стосунків стоїть за кожним каменем. Сам Мосс навмисно не став розкривати деталі. Він сказав, що хоче залишити цю історію загадкою.

Тому немає підтвердженого списку з 42 жінок, кожній із яких відповідає окремий діамант. Усе, що відомо напевно – концепція прикраси пов'язана з нереалізованими пропозиціями Дрейка.

Дрейк уперше показав Previous Engagements публіці у грудні 2022 року під час концерту Lil Baby в Атланті. Саме тоді величезна діамантова прикраса опинилася на його шиї перед тисячами глядачів. Ідея добре вписалася в образ Дрейка: його пісні неодноразово торкалися теми кохання, розривів, невдалих стосунків та сумнівів щодо особистого життя.