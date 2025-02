Нещодавній виступ Ламара на Супербоулі-2025 додав нової гостроти конфлікту. Відтак, Show 24 зібрав повну хронологію подій та розповідає, як змінювалися стосунки між двома відомими реперами сучасності.

Як почався конфлікт

На початку жовтня 2023 року Дрейк разом з J. Cole випустили трек First Person Shooter у рамках альбому For All the Dogs. Пісня очолила чарт Billboard Hot 100, а J. Cole назвав себе, Дрейка та Ламара "великою трійкою" хіп-хопу.

Дрейк та J. Cole – First Person Shooter: дивіться відео онлайн

Відповідь Кендріка не забарилася – у березні 2024 року він випустив трек Like That спільно з Metro Boomin і Future, де прямо заявив: "motherf--- the big three, it's just big me", відкинувши саму ідею "великої трійки".

Кендрік Ламар, Metro Boomin і Future – Like That: дивіться відео онлайн

Розвиток ворожнечі між Дрейком та Кендріком Ламаром

Протистояння набрало обертів у квітні 2024 року. J. Cole випустив 7 Minute Drill, де розкритикував творчість Ламара, назвавши його альбом Mr. Morale & The Big Steppers трагічним, а To Pimp a Butterfly – нудним. Щоправда, згодом Cole публічно попросив вибачення та видалив трек зі своїх офіційних сторінок.

J. Cole – 7 Minute Drill: дивіться відео онлайн

Далі Дрейк випустив Push Ups, де висміяв Кендріка, зокрема його співпрацю з поп-артистами Тейлор Свіфт та Maroon 5.

Дрейк – Push Ups: дивіться відео онлайн

Ламар відповів треком Euphoria, назвавши канадського артиста "майстерним маніпулятором і брехуном", а також звинуватив його: "You not a rap artist, you're a scam artist".

Кендрік Ламар – Euphoria: дивіться відео онлайн

Через декілька днів він до того ж презентував пісню 6:16 in LA, де неоднозначно висловлюється про надійність найближчого оточення Дрейка.

Кендрік Ламар – 6:16 in LA: дивіться відео онлайн

Згодом опоненти почали активно зачіпати особисте життя один одного. Так, Дрейк у треку Family Matters звинуватив Кендріка в домашньому насильстві (They hired a crisis management team to clean up the fact that you beat on your queen) та поставив під сумнів батьківство одного з його дітей (heard that one of 'em little kids might be Dave Free's).

Дрейк – Family Matters: дивіться відео онлайн

Своєю чергою Ламар випустив серію треків (Meet the Grahams, Not Like Us), де висунув серйозні звинувачення проти Дрейка, включно з неприйнятною поведінкою щодо неповнолітніх.

I look at him and wish your grandpa woulda wore a condom/I'm sorry that you gotta grow up and then stand behind him,

– зазначив виконавець у Meet the Grahams.

Кендрік Ламар – Meet the Grahams: дивіться відео онлайн

Уривок з пісні Not Like Us

Certified Lover Boy? Certified pedophiles

Wop, wop, wop, wop, wop, Dot, fuck 'em up

Wop, wop, wop, wop, wop, I'ma do my stuff

Why you trollin' like a bitch? Ain't you tired?

Tryna strike a chord and it's probably A minor

Судовий позов Дрейка

Конфлікт вийшов за межі музичної індустрії, коли компанія Дрейка Frozen Moments LLC подала позов до суду Манхеттена проти Universal Music Group. У позові стверджується, що UMG організувала кампанію зі штучного просування треку Not Like Us за допомогою ботів та проплачених домовленостей. UMG заперечила ці звинувачення.

Виступ Кендріка Ламара на Супербоулі-2025

Кульмінацією протистояння став виступ Кендріка Ламара на Супербоулі, де він виконав Not Like Us, запросивши на сцену колишніх Дрейка для додаткового тролінгу.

Кендрік Ламар виступив на Halftime Show: дивіться відео онлайн

Щоправда, тут важливо зауважити, що репер не вимовив слово "п*д*філ" на великій сцені.