Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Variety. Відповідну заяву Трамп зробив у Truth Social.

Гарні новини! Джордж та Амаль Клуні, два найгірших політичних прогностики всіх часів, офіційно стали громадянами Франції, яка, на жаль, переживає серйозну проблему злочинності через їхнє абсолютно жахливе ставлення до імміграції, подібне до того, як це було за часів Сонного Джо Байдена,

– написав Дональд Трамп.

Президент США пригадав, як актор закликав Джо Байдена відмовитися від президентських виборів.

Клуні отримав більше розголосу за політику, ніж за свої дуже небагаточисленні та абсолютно посередні фільми. Він зовсім не був кінозіркою, він був просто пересічним хлопцем, який постійно скаржився на здоровий глузд у політиці,

– різко висловився він.

Зауважимо, що Джордж Клуні відверто критикує Дональда Трампа та є прихильником Демократичної партії. Він заявляв, що не звертає уваги на образи президента США і назвав його "фальшивим кіноактором".

Клуні вже відреагував на слова Трампа, пише The Hollywood Reporter.

Я повністю згоден з нинішнім президентом. Ми повинні знову зробити Америку великою. Ми почнемо в листопаді,

– сказав актор.

Що відомо про ставлення Джорджа Клуні до Франції?