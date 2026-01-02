Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Variety. Соответствующее заявление Трамп сделал в Truth Social.

Хорошие новости! Джордж и Амаль Клуни, два худших политических прогностики всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, переживает серьезную проблему преступности из-за их абсолютно ужасного отношения к иммиграции, подобное тому, как это было во времена Сонного Джо Байдена,

– написал Дональд Трамп.

Президент США вспомнил, как актер призвал Джо Байдена отказаться от президентских выборов.

Клуни получил больше огласки за политику, чем за свои очень немногочисленные и абсолютно посредственные фильмы. Он вовсе не был кинозвездой, он был просто обычным парнем, который постоянно жаловался на здравый смысл в политике,

– резко высказался он.

Заметим, что Джордж Клуни откровенно критикует Дональда Трампа и является сторонником Демократической партии. Он заявлял, что не обращает внимания на оскорбления президента США и назвал его "фальшивым киноактером".

Клуни уже отреагировал на слова Трампа, пишет The Hollywood Reporter.

Я полностью согласен с нынешним президентом. Мы должны снова сделать Америку великой. Мы начнем в ноябре,

– сказал актер.

