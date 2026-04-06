Известный корейский блогер попробовал конфеты Roshen: какие оценки он поставил
Корейский блогер Jaekang_eating завоевал сердца зрителей всего мира своими юмористическими мукбанг-обзорами продуктов. Он пробует блюда и сладости из разных стран, и неоднократно обращал внимание на украинскую продукцию, в частности конфеты Roshen.
Какие конфеты Roshen попробовал популярный корейский блогер?
Начинаем с классики, а именно конфет "Молочная капля". Парень осторожно рассматривает их, нюхает и пробует. На его лице сразу видно, что вкус ему нравится, а когда он кладет одну конфету за другой, восторг только растет. В конце он ставит оценку 10 из 10.
Далее на очереди всем известная мятная конфета. Процесс дегустации аналогичный, но здесь блогер за несколько минут попробовал целую горсть конфет, что заставило его скривиться, явно из-за насыщенного вкуса мяты, поэтому ставит оценку 9 из 10.
Не обходится и без любимых комментариев украинцев, которые добавляют видео еще большей атмосферы и делают просмотр более интересным.
Что такое мукбанг?
Слово происходит от корейского "meokbang" и состоит из двух частей: "meongneun" – есть, и "bangsong" – трансляция. То есть буквально "трансляция еды". И это вполне описывает суть: в видео и стримах мукбанг главное – это показать, как автор ест, рассказывается в Internet Matters.
Мукбанг бывает разным. Некоторые блогеры пытаются съесть невероятное количество пищи, а другие делают что-то вроде кулинарного шоу, готовят блюда прямо перед камерой. Этот формат называют "кукбанг". Некоторые видео мукбанг относятся к категории ASMR – особых сенсорных ощущений, которые люди получают от определенных звуков или визуальных эффектов. Независимо от формата, ведущий всегда общается со зрителями, дегустируя блюда.
Знали ли вы, что конфеты Roshen стали главным реквизитом в рекламе Cartier парень позировал для обложки журнала Elle Korea с конфетами "Молочная капля" с конфетками "Молочная капля".
Ролик очень быстро стал вирусным среди украинской аудитории. Он набрал более 2,5 миллионов просмотров. Такое появление украинского продукта не могло не стать поводом для обсуждения.
