Тренды Будь в тренде
6 апреля, 19:53
Известный корейский блогер попробовал конфеты Roshen: какие оценки он поставил

Милена Бордакова
Основні тези
  • Популярный корейский мукбанг-блогер Jaekang_eating дегустировал украинские конфеты Roshen, включая "Молочная капля" и мятные конфеты.
  • Он оценил "Молочную каплю" на 10 из 10, а мятные конфеты на 9 из 10 из-за их насыщенного вкуса.

Корейский блогер Jaekang_eating завоевал сердца зрителей всего мира своими юмористическими мукбанг-обзорами продуктов. Он пробует блюда и сладости из разных стран, и неоднократно обращал внимание на украинскую продукцию, в частности конфеты Roshen.

Jaekang_eating – это популярный мукбанг-блогер, который получил известность благодаря видео, где он смешно дегустирует различные продукты со всего мира. Он делает обзоры в юмористической форме, и неоднократно пробовал украинскую продукцию, в частности конфеты Roshen.

Какие конфеты Roshen попробовал популярный корейский блогер?

Начинаем с классики, а именно конфет "Молочная капля". Парень осторожно рассматривает их, нюхает и пробует. На его лице сразу видно, что вкус ему нравится, а когда он кладет одну конфету за другой, восторг только растет. В конце он ставит оценку 10 из 10.

Далее на очереди всем известная мятная конфета. Процесс дегустации аналогичный, но здесь блогер за несколько минут попробовал целую горсть конфет, что заставило его скривиться, явно из-за насыщенного вкуса мяты, поэтому ставит оценку 9 из 10.

Не обходится и без любимых комментариев украинцев, которые добавляют видео еще большей атмосферы и делают просмотр более интересным.


Комментарии под видео с мятными конфетами / фото с платформы тик ток


Комментарии под видео с мятными конфетами / фото с платформы тик ток


Комментарии под видео с конфетами "Молочная капля" / фото с платформы тик ток

Комментарии под видео с конфетами "Молочная капля" / фото с платформы тик ток


Комментарии под видео с конфетами "Молочная капля" / фото с платформы тик ток

Что такое мукбанг?

Слово происходит от корейского "meokbang" и состоит из двух частей: "meongneun" – есть, и "bangsong" – трансляция. То есть буквально "трансляция еды". И это вполне описывает суть: в видео и стримах мукбанг главное – это показать, как автор ест, рассказывается в Internet Matters.

Мукбанг бывает разным. Некоторые блогеры пытаются съесть невероятное количество пищи, а другие делают что-то вроде кулинарного шоу, готовят блюда прямо перед камерой. Этот формат называют "кукбанг". Некоторые видео мукбанг относятся к категории ASMR – особых сенсорных ощущений, которые люди получают от определенных звуков или визуальных эффектов. Независимо от формата, ведущий всегда общается со зрителями, дегустируя блюда.

Часті питання

Кто такой Jaekang_eating и как он обрел популярность?

Jaekang_eating – это популярный мукбанг-блогер, который получил известность благодаря видео, где он смешно дегустирует различные продукты со всего мира, включая украинские конфеты Roshen.

Какие украинские конфеты пробовал Jaekang_eating и какая была его реакция?

Jaekang_eating пробовал конфеты Roshen, в частности 'Молочная капля' и мятные конфеты. Он оценил 'Молочную каплю' на 10 из 10, тогда как мятные конфеты получили 9 из 10 из-за насыщенного вкуса мяты.

Что такое мукбанг и какие его разновидности существуют?

Мукбанг – это трансляция еды, где ведущий ест перед камерой, общаясь со зрителями. Существуют различные форматы мукбанга: некоторые пытаются съесть большое количество еды, другие готовят блюда перед камерой, что называется 'кукбанг'. Есть также видео, относящиеся к категории ASMR.