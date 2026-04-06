Известный корейский блогер попробовал конфеты Roshen: какие оценки он поставил

Корейский блогер Jaekang_eating завоевал сердца зрителей всего мира своими юмористическими мукбанг-обзорами продуктов. Он пробует блюда и сладости из разных стран, и неоднократно обращал внимание на украинскую продукцию, в частности конфеты Roshen.

Какие конфеты Roshen попробовал популярный корейский блогер?

Начинаем с классики, а именно конфет "Молочная капля". Парень осторожно рассматривает их, нюхает и пробует. На его лице сразу видно, что вкус ему нравится, а когда он кладет одну конфету за другой, восторг только растет. В конце он ставит оценку 10 из 10.

Дегустация конфет "Молочная капля": смотреть видео

Далее на очереди всем известная мятная конфета. Процесс дегустации аналогичный, но здесь блогер за несколько минут попробовал целую горсть конфет, что заставило его скривиться, явно из-за насыщенного вкуса мяты, поэтому ставит оценку 9 из 10.

Дегустация мятных конфет: смотреть видео

Не обходится и без любимых комментариев украинцев, которые добавляют видео еще большей атмосферы и делают просмотр более интересным.



Комментарии под видео с мятными конфетами / фото с платформы тик ток



Комментарии под видео с мятными конфетами / фото с платформы тик ток



Комментарии под видео с конфетами "Молочная капля" / фото с платформы тик ток

Комментарии под видео с конфетами "Молочная капля" / фото с платформы тик ток



Комментарии под видео с конфетами "Молочная капля" / фото с платформы тик ток

Что такое мукбанг?

Слово происходит от корейского "meokbang" и состоит из двух частей: "meongneun" – есть, и "bangsong" – трансляция. То есть буквально "трансляция еды". И это вполне описывает суть: в видео и стримах мукбанг главное – это показать, как автор ест, рассказывается в Internet Matters.

Мукбанг бывает разным. Некоторые блогеры пытаются съесть невероятное количество пищи, а другие делают что-то вроде кулинарного шоу, готовят блюда прямо перед камерой. Этот формат называют "кукбанг". Некоторые видео мукбанг относятся к категории ASMR – особых сенсорных ощущений, которые люди получают от определенных звуков или визуальных эффектов. Независимо от формата, ведущий всегда общается со зрителями, дегустируя блюда.

