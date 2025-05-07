Интриги, заговоры и раскол: какие скандалы вспыхивали во время конклава

В Ватикане проходят выборы папы Римского. В то же время история знает много прецедентов, когда конклавы происходили со скандалом.

Выборы Папы Римского не всегда проходят гладко. 24 Канал собрал самые известные скандалы во время конклава в истории.

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Витербо, 1271 – выборы продолжались 3 года

После смерти Климента IV в 1268 году кардиналы собрались на конклав, но никак не могли достичь согласия. Внутренние споры между французскими и итальянскими группами кардиналов привели к беспрецедентному тупику.

Городские власти решили действовать радикально: кардиналов заперли в Папском дворце, сняли крышу, чтобы они почувствовали "Божью волю" в виде дождей и ветра, а также ограничили питание – только хлеб и вода. После нескольких месяцев кардиналы наконец сошлись на кандидатуре Григория X, мирянина, который даже не был кардиналом.

Эта история легла в основу новых церковных правил: впоследствии был официально утвержден институт конклава – ограниченный во времени, закрытый и строго регламентированный процесс выборов Папы.

Рим, 1492 – взятки за место Папы

Летом 1492 года улицы Рима гудели от слухов: кардинал Родриго Борджиа, за кулисами конклава, щедро раздавал обещания, золото и должности. Вскоре он становится Папой под именем Александр VI. Выбор имени сразу вызвал волну негодования среди части духовенства.

Его понтификат стал синонимом разврата, политических интриг и непотизма. Александр VI открыто продвигал своих детей – Лукрецию и Чезаре Борджиа – к влиятельным должностям. Этот период вошел в историю как один из самых скандальных: одновременно с официальными мессами в Ватикане продолжались пиры, любовные похождения и дипломатические заговоры, которые подрывали доверие к моральному авторитету Папства.

Рим, 1378 – выборы под давлением

Конклав 1378 года завершился избранием Урбана VI, итальянца, который имел поддержку толпы за пределами Сикстинской капеллы. Кардиналы действовали под ощутимым давлением улицы, которая требовала "своего" Папу. Однако после выборов, когда страсти утихли, многие из кардиналов заявили, что выборы были нелегитимны из-за запугивания.

В ответ они провели новый конклав и избрали Климента VII. После этого начался Великий Западный раскол: два Папы, два двора (Рим и Авиньон) и раскол во всей Европе. В течение почти 40 лет католический мир был разделен, а конфликты между "правильными" и "неправильными" Папами раздирали даже монастыри и университеты. В конце концов, Констанцский собор 1417 года положил конец этому беспорядку, признав одного законного понтифика.

Рим, 2005 – Папа по договоренности

После смерти Иоанна Павла II мир внимательно следил за белым дымом над Сикстинской капеллой. Конклав длился всего два дня, и кардинал Йозеф Ратцингер стал новым Папой – Бенедиктом XVI. Но уже вскоре итальянские медиа заговорили о том, что конклав был "решен" еще до официального голосования.

Публикации в La Repubblica и итальянские мемуары утверждали, что определенная группа – в частности близкие союзники Ратцингера – договорились о поддержке еще перед началом голосований, что прямо противоречит нормам, которые запрещают предварительные договоренности. Эти обвинения не получили юридического развития, но поставили под вопрос непрозрачность процесса избрания в современную эпоху.

В 2005 году кардинал Любомир Гузар был одним из фаворитов на пост Папы Римского. Кандидатуру Гузара поддерживали кардиналы, которые выступали против целибата, но его славянское происхождение и принадлежность к УГКЦ были препятствиями для избрания.