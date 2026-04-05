Опередила Европу на столетие: 5 малоизвестных фактов о Конституции Пилипа Орлика

Конституция Филипп Орлик, принятая 5 апреля 1710 года, считается одной из первых в мире. Однако мало кто знает, что ее приняли далеко от Украины, а сам документ содержал идеи, которые даже для Европы XVIII века выглядели революционными.

О том, чем интересна Конституция Пилипа Орлика, пишет "Освитория".

Смотрите также Иван Сирко проигрывал, а Ньютону не падало яблоко на голову: 5 исторических мифов, в которые все верят

Почему ее называют "бендерской"?

Конституцию Орлика часто называют "украинской" и "бендерской". Однако со Степаном Бандерой это не имеет ничего общего. Речь идет о городе, который сейчас называется Бендеры.

Именно вблизи этого городка на казацком совете 5 апреля 1710 года приняли "Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского".

Где хранится ее оригинал?

Оригинал Конституции Орлика сейчас хранится в Швеции. В то же время в Бендерах (Молдова) установлен памятник в виде книги, на страницах которой выгравирована история создания документа и его полное название на украинском и латинском языках.

Первая страница Конституции Орлика на латыни / Фото из Государственного архива Швеции

Каким в ней было распределение власти?

В Конституции Орлика было закреплено разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную. Генеральная Рада принимала законы трижды в год, гетман и Совет генеральной старшины выполняли решения, а независимый суд контролировал соблюдение законов во времена, когда во многих странах наказания и помилования зависели от прихотей монархов.

Чем она была революционной?

Особенно новаторским в Конституции Орлика было понятие "свободного народа". Права распространялись не только на шляхту или элиту, а на все население, которое имело право на самоуправление, самоопределение и договорные отношения с властью.

Филипп Орлик / Картина Артура Орленова

Если монарх не выполнял своих обязательств, народ мог разорвать с ним отношения. Вместо пожизненной власти фактически вводилась выборная. Таким образом, монарх или гетман приобретали полномочия, подобных современному Президенту.

Какой определялась государственная граница?

Документ определял и государственные границы. Планировалось восстановить границы Украины, какими они были во времена Богдан Хмельницкий. Войску Запорожскому должны были вернуть все земли и привилегии. Днепр и прилегающие земли должны были оставаться под контролем Войска Запорожского, а казаки и свободные крестьяне становились свободными от принудительных работ.

Когда оригинал Конституции Орлика можно было увидеть в Украине?

Как отмечается на сайте президента Украины, в 2021 году по инициативе Владимира Зеленского оригинал Конституции Пилипа Орлика был доставлен в Украину для временной экспозиции в рамках празднования 30-летия независимости.

Увидеть этот исторический документ можно было с 16 августа по 14 ноября 2021 года в Софийском соборе. Тогда Конституция впервые прибыла на украинскую землю с момента своего создания. Переговоры об этом продолжались несколько месяцев, ведь шведская сторона сначала соглашалась предоставлять только копии документа.

Оригинал Конституции Орлика / Фото Национального заповедника "София Киевская"

Однако благодаря настойчивой работе Министерства иностранных дел, Посольства Украины в Швеции и Министерства культуры, Национальный архив Швеции согласился передать оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика.

Почему Гете уважал сына Филиппа Орлика?