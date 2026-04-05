О том, чем интересна Конституция Пилипа Орлика, пишет "Освитория".
Смотрите также Иван Сирко проигрывал, а Ньютону не падало яблоко на голову: 5 исторических мифов, в которые все верят
Почему ее называют "бендерской"?
Конституцию Орлика часто называют "украинской" и "бендерской". Однако со Степаном Бандерой это не имеет ничего общего. Речь идет о городе, который сейчас называется Бендеры.
Именно вблизи этого городка на казацком совете 5 апреля 1710 года приняли "Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского".
Где хранится ее оригинал?
Оригинал Конституции Орлика сейчас хранится в Швеции. В то же время в Бендерах (Молдова) установлен памятник в виде книги, на страницах которой выгравирована история создания документа и его полное название на украинском и латинском языках.
Первая страница Конституции Орлика на латыни / Фото из Государственного архива Швеции
Каким в ней было распределение власти?
В Конституции Орлика было закреплено разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную. Генеральная Рада принимала законы трижды в год, гетман и Совет генеральной старшины выполняли решения, а независимый суд контролировал соблюдение законов во времена, когда во многих странах наказания и помилования зависели от прихотей монархов.
Чем она была революционной?
Особенно новаторским в Конституции Орлика было понятие "свободного народа". Права распространялись не только на шляхту или элиту, а на все население, которое имело право на самоуправление, самоопределение и договорные отношения с властью.
Филипп Орлик / Картина Артура Орленова
Если монарх не выполнял своих обязательств, народ мог разорвать с ним отношения. Вместо пожизненной власти фактически вводилась выборная. Таким образом, монарх или гетман приобретали полномочия, подобных современному Президенту.
Какой определялась государственная граница?
Документ определял и государственные границы. Планировалось восстановить границы Украины, какими они были во времена Богдан Хмельницкий. Войску Запорожскому должны были вернуть все земли и привилегии. Днепр и прилегающие земли должны были оставаться под контролем Войска Запорожского, а казаки и свободные крестьяне становились свободными от принудительных работ.
Когда оригинал Конституции Орлика можно было увидеть в Украине?
Как отмечается на сайте президента Украины, в 2021 году по инициативе Владимира Зеленского оригинал Конституции Пилипа Орлика был доставлен в Украину для временной экспозиции в рамках празднования 30-летия независимости.
Увидеть этот исторический документ можно было с 16 августа по 14 ноября 2021 года в Софийском соборе. Тогда Конституция впервые прибыла на украинскую землю с момента своего создания. Переговоры об этом продолжались несколько месяцев, ведь шведская сторона сначала соглашалась предоставлять только копии документа.
Оригинал Конституции Орлика / Фото Национального заповедника "София Киевская"
Однако благодаря настойчивой работе Министерства иностранных дел, Посольства Украины в Швеции и Министерства культуры, Национальный архив Швеции согласился передать оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика.
Почему Гете уважал сына Филиппа Орлика?
Мало кто знает, но сын украинского гетмана Григорий (Григорий) Орлик, сделал блестящую военную карьеру во Франции и стал генералом королевской армии и сделал весомый вклад в победу в Семилетней войне.
В 1757 году он поселился во Франкфурте-на-Майне в доме императорского советника Иоахима Гете, отца известного писателя Иоганна Вольфганга Гете, который тогда был всего лишь восьмилетним мальчиком. Подвиги генерала Орлика произвели на юного Гете большое впечатление, и позже, по данным исследователей, писатель написал рассказ о его героизме.
Иоганн Гете поддерживал также переписку с украинским медиком и писателем Иваном Орлаем из Закарпатья. Кроме того, в 1827 году Гете стал почетным членом Совета Харьковского университета.