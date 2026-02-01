Прямой запрет короля Чарльза: какие три продукта больше не употребляют в Букингемском дворце
- Король Чарльз III запретил употреблять кофе, чеснок и шоколад в Букингемском дворце, поскольку он очень педантичен в своих привычках.
- Король всегда путешествует со своими столовыми приборами, а на его месте за столом всегда должен быть серебряный сосуд с особой морской солью.
Уоролевская семья имеет свои правила и обычаи. В частности. действующий король Великобритании ввел новый закон о еде в Букингемском дворце.
Король Чарльз III запретил употреблять сразу три продукта. Об этом пишет Radar Online.
Что известно о запрете короля?
Приказ короля Чарльза невозможно обойти. Он исключил из меню кофе, чеснок и шоколад. Это связано с тем, что он невероятно придирчив к еде и, целом, педантичен в своих привычках.
Он очень привередлив, и шоколад, кофе и чеснок для него - абсолютное табу. Это прямой приказ короля, который невозможно обойти,
– отмечают в издании.
В то же время на этом правила не заканчиваются. Король Великобритании всегда путешествует со своими столовыми приборами, а на этом месте за столом всегда должен быть серебряный сосуд с особой морской солью, а также специальная подушка, чтобы сидеть было комфортно.
Какие еще есть странные привычки у короля Чарльза?
Бывший королевский дворецкий Пол Баррелл в своих мемуарах рассказал о том, что король Чарльз III очень педантичен в своем распорядке: некоторые его привычки не менялись десятилетиями, пишет Radar Online.
В частности, по словам бывшего дворецкого, пижаму короля стирают или гладят каждый день, ленты на шнурках расправляют, как и шнурки на ботинках. Дворецкий объяснил, что Чарльз III похож на своего отца и любит, чтобы его вечерняя обувь почти блестела.
Чем он завтракает?
- Король Великобритании уже много лет не изменяет любимому набору продуктов на завтрак. Он может показаться несколько странным, но именно его Чарльз III выбирает каждое утро даже в путешествиях.
- Королевский шеф-повар Грэм Ньюбоулд рассказал, что король предпочитает здоровую пищу. На завтрак он любит домашний хлеб, свежие фрукты и фруктовые соки. В то же время среди его привычек есть также одна, которая вызывает интерес. Каждое утро он также просит добавить к завтраку две сливы.
- Однако съедает он только одну – другую возвращают на кухню. Когда же повар решил отправить ему всего одну сливу, то он попросил добавить еще одну.