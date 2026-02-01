Король Чарльз III запретил употреблять сразу три продукта. Об этом пишет Radar Online.

Что известно о запрете короля?

Приказ короля Чарльза невозможно обойти. Он исключил из меню кофе, чеснок и шоколад. Это связано с тем, что он невероятно придирчив к еде и, целом, педантичен в своих привычках.

Он очень привередлив, и шоколад, кофе и чеснок для него - абсолютное табу. Это прямой приказ короля, который невозможно обойти,

– отмечают в издании.

В то же время на этом правила не заканчиваются. Король Великобритании всегда путешествует со своими столовыми приборами, а на этом месте за столом всегда должен быть серебряный сосуд с особой морской солью, а также специальная подушка, чтобы сидеть было комфортно.



Какие еще есть странные привычки у короля Чарльза?

Бывший королевский дворецкий Пол Баррелл в своих мемуарах рассказал о том, что король Чарльз III очень педантичен в своем распорядке: некоторые его привычки не менялись десятилетиями, пишет Radar Online.

В частности, по словам бывшего дворецкого, пижаму короля стирают или гладят каждый день, ленты на шнурках расправляют, как и шнурки на ботинках. Дворецкий объяснил, что Чарльз III похож на своего отца и любит, чтобы его вечерняя обувь почти блестела.

Чем он завтракает?