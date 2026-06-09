Больше похожи на демонов: почему коты на средневековых картинах имеют такие жуткие лица

Средневековые художники могли мастерски изображать людей, архитектуру и религиозные сюжеты, но не котов. На многих картинах эти животные имеют неестественные черты, жуткие взгляды и причудливые лица.

О том, почему средневековые художники так странно рисовали котов, пишет Far Out Magazine.

Смотрите также Больше похожи на монстров, чем на зверей: почему в Средневековье так странно рисовали животных

Почему в Средневековье котов рисовали такими причудливыми?

Почему именно коты так часто выходили неудачными на средневековых картинах, доподлинно неизвестно. Вряд ли дело было в недостатке мастерства, ведь обычно эти неуклюже нарисованные животные были лишь небольшими элементами на вполне нормальных картинах.

Художники точно передавали пропорции тел, но когда доходило до кошачьих морд, результат часто выглядел довольно причудливо. Иногда котов настолько очеловечивали, что они почти теряли сходство с животными.

На многих картинах демонстрируют котов с выпученными глазами и печальными лицами, которые скорее напоминают истощенных людей, чем домашних любимцев.

Кот на средневековой картине / Фото Wikipedia

Среди исследователей этого явления существуют две основные теории. Сторонники первой считают, что художники намеренно изображали котов непривлекательно из-за недоверия к этим животным. В качестве аргумента часто приводят историю о монахе, чью рукопись, над которой он работал несколько недель, испортил кот.

Известно, что в 1420 году один из монахов сделал достаточно негативную рекламу котам, предупредив общественность: "Будьте осторожны, не оставляйте открытые книги на ночь там, куда могут добраться коты. Проклят тот вредный кот, который помочился на эту книгу ночью".

Эта версия выглядит вполне правдоподобной, особенно если учесть, что в средневековье котов нередко считали причинами несчастий.

Есть несколько версий, почему котов в Средневековье изображали причудливыми / Фото Wikipedia

Однако существует и другая версия. Ее сторонники убеждены, что котов на самом деле любили, а подтверждением этого служат те же рукописи. На многих средневековых текстах сохранились отпечатки кошачьих лап, что свидетельствует о постоянном присутствии этих животных рядом с людьми. Поэтому трудно утверждать, что к ним относились исключительно негативно.

Что же касается странных выражений их морд, некоторые исследователи предполагают, что художники намеренно наделяли котов человеческими чертами, подчеркивая насколько они были одомашненными.