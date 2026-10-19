Хитрость Нолана, потрясшая Голливуд: почему его сценарии печатают только на красной бумаге
Кристофер Нолан настолько бережно хранит секреты своих фильмов, что даже сценарии актеры читают по особым правилам. Режиссер печатает их на красной бумаге, не отправляет электронные копии и лично забирает прочитанные экземпляры.
О необычном методе кинематографиста рассказала пользовательница Threads @kira_morehodova. По ее словам, такой подход призван защитить сценарии от копирования и утечек в сеть, хотя для актеров он создает дополнительные неудобства.
Как красная бумага защищает сценарии?
Секрет в том, как работает черно-белое копирование. Красная бумага может считываться таким аппаратом как темная, поэтому на копии вместо текста появляется сплошная черная страница. Так режиссер затрудняет копирование сценария и его возможную утечку в сеть.
По словам автора поста, Нолан печатает только один экземпляр и привозит его актерам домой. Пока они читают сценарий, режиссер ждет рядом, а затем забирает папку с собой.
Поэтому сохранить текст или передать его кому-то без разрешения значительно сложнее.
Роберт Дауни-младший не был в восторге от такого метода
Во время работы над фильмом "Оппенгеймер" Роберт Дауни-младший рассказывал, что читать сценарий на красных страницах было трудно: от цвета быстро уставали глаза.
Интересно, что фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" собрал более 912 миллионов долларов в мировом прокате и обогнал "Богемную рапсодию", которая заработала 902 миллиона долларов, став самым кассовым биографическим фильмом (в 2026 году его обогнала лента "Майк"). Главную роль в фильме сыграл Киллиан Мерфи, а сюжет основан на биографической книге о Роберте Оппенгеймере, американском физике, руководившем разработкой атомной бомбы.
Похоже, для Нолана это небольшая плата за секретность. Режиссер стремится сохранять интригу вокруг своих проектов и не допускать преждевременного раскрытия сюжета.
Правда, актерам приходится мириться с непривычными правилами – и, возможно, немного напрягать зрение ради будущего кинохита.