"Кролик с часами": в сети распространяется новый тренд, напоминающий людям о важном

В сети запустили тренд с персонажем одной из культовых историй мировой литературы. Речь идет о Белом кролике из "Алисы в стране чудес".

Люди снимают видео с различными моментами жизни и пишут о "кролике с часами". Что означает этот тренд разбирался 24 Канал.

Почему люди снимают о "кролике с часами"?

Пользователи запустили новый тренд. Они выкладывают видео, где живут свою привычную жизнь, а потом пишут, что "еще не знали, что кролик с часами был так близко". Эти ролики набирают много просмотров, лайков и комментариев.

Что снимают в сети: смотрите видео

Кролик с часами служит напоминание о том, что ничто не вечно: и хорошее, и плохое. Поэтому, вероятно, после моментов, которые показаны на видео, что-то происходило. Например, есть видео, которое откликнется всем украинцам.

Когда кролик с часами пришел к украинцам: смотрите видео

Иногда эти видео имеют более личный характер и люди делятся моментами, которые являются более персонализированными. Стоит отметить, что кролик может приходить и перед плохими моментами, однако и перед хорошими тоже.

Пользователи запустили тренд: смотрите видео

Белый кролик с часами – это персонаж известного произведения Льюиса Кэрола "Алиса в стране чудес". У Википедии говорится, что книга вышла в 1865 году, однако с тех пор не стихают обсуждения смыслов, которые заложил автор. Книга вдохновила многих на создание собственных произведений или уникальных интерпретаций. Это тренд – один из многих способов переосмысления.

