"Кролик із годинником": у мережі поширюється новий тренд, що нагадує людям про важливе
- У мережі запустили тренд із персонажем Білого кролика із "Аліси у країні див", де користувачі знімають відео зі звичного життя з текстом про "кролика з годинником".
- Кролик із годинником символізує нагадування, що ніщо не вічне, і відео можуть відображати як хороші, так і погані моменти в житті.
У мережі запустили тренд із персонажем однієї із культових історій світової літератури. Мовиться про Білого кролика із "Аліси у країні див".
Люди знімають відео із різними моментами життя та пишуть про "кролика з годинником". Що означає цей тренд розбирався 24 Канал.
Чому люди знімають про "кролика з годинником"?
Користувачі запустили новий тренд. Вони викладають відео, де живуть своє звичне життя, а потім пишуть, що "ще не знали, що кролик із годинником був так близько". Ці ролики набирають багато переглядів, лайків та коментарів.
Що знімають у мережі: дивіться відео
Кролик із годинником слугує нагадування про те, що ніщо не вічне: і хороше, і погане. Тому, ймовірно, після моментів, які показані на відео, щось ставалось. Наприклад, є відео, яке відгукнеться всім українцям.
Коли кролик з годинником прийшов до українців: дивіться відео
Іноді ці відео мають більш особистий характер і люди ділять моментами, які є більш персоналізованими. Варто наголосити, що кролик може приходити і перед поганими моментами, однак і перед хорошими теж.
Користувачі запустили тренд: дивіться відео
Білий кролик із годинником – це персонаж відомого твору Льюїса Керола "Аліса у країні див". У Вікіпедії мовиться, що книга вийшла у 1865 році, проте з того часу не стихають обговорення сенсів, які заклав автор. Книга надихнула багатьох на створення власних творів чи унікальних інтерпретацій. Це тренд – один із багатьох способів переосмислення.
