15 листопада, 19:11
"Кролик із годинником": у мережі поширюється новий тренд, що нагадує людям про важливе

Вікторія Кульженко
Основні тези
  • У мережі запустили тренд із персонажем Білого кролика із "Аліси у країні див", де користувачі знімають відео зі звичного життя з текстом про "кролика з годинником".
  • Кролик із годинником символізує нагадування, що ніщо не вічне, і відео можуть відображати як хороші, так і погані моменти в житті.

У мережі запустили тренд із персонажем однієї із культових історій світової літератури. Мовиться про Білого кролика із "Аліси у країні див".

Люди знімають відео із різними моментами життя та пишуть про "кролика з годинником". Що означає цей тренд розбирався 24 Канал

Чому люди знімають про "кролика з годинником"?

Користувачі запустили новий тренд. Вони викладають відео, де живуть своє звичне життя, а потім пишуть, що "ще не знали, що кролик із годинником був так близько". Ці ролики набирають багато переглядів, лайків та коментарів. 

Що знімають у мережі: дивіться відео

Кролик із годинником слугує нагадування про те, що ніщо не вічне: і хороше, і погане. Тому, ймовірно, після моментів, які показані на відео, щось ставалось. Наприклад, є відео, яке відгукнеться всім українцям. 

Коли кролик з годинником прийшов до українців: дивіться відео

@gore_lukove #f #fyp #foryou #viraltiktok #viral ♬ original sound - n1n4603

Іноді ці відео мають більш особистий характер і люди ділять моментами, які є більш персоналізованими. Варто наголосити, що кролик може приходити і перед поганими моментами, однак і перед хорошими теж. 

Користувачі запустили тренд: дивіться відео

@ingushyk.smm

дійшов за 2 тижні

♬ original sound - n1n4603

Білий кролик із годинником – це персонаж відомого твору Льюїса Керола "Аліса у країні див". У Вікіпедії мовиться, що книга вийшла у 1865 році, проте з того часу не стихають обговорення сенсів, які заклав автор. Книга надихнула багатьох на створення власних творів чи унікальних інтерпретацій. Це тренд – один із багатьох способів переосмислення. 

