Все началось с одного сообщения в Threads, где пользовательница поинтересовалась, когда класть подарки под елку – 25 или 31 декабря? А оказалось, что вариантов гораздо больше. Когда, по мнению украинцев стоит дарить подарки – рассказывает 24 Канал.

Когда стоит дарить подарки?

Пользовательница сети Мария Фомин поинтересовалась, когда же стоит ставить подарки под елку и позже в комментариях уточнила, что она считает, что на День святого Николая дети очевидно получают подарки, но ее вопрос был именно о Рождестве и Новом годе.

Под сообщением уже более 1400 комментариев. И именно 6 декабря – основной вариант ответа от пользователей сети. Те, кто пользуется старым календарем, говорят, что дарят подарки 19 декабря.

А вот насчет Рождества и Нового года возник настоящий спор. И не только за дату празднования, но и за то, когда надо дарить подарки. Тут мнения разделились и в основном на три категории:

кто-то считает подарки на Новый год наследием советской эпохи, поэтому дарит подарки на Рождество.

кто-то дарит подарки на оба праздника.

а некоторые считают навязанными обе традиции – Рождество с западной традиции, а Новый год – с российской и выбирает для этого только День святого Николая.

Однако в целом вариантов гораздо больше. Некоторые разделяют праздники по типам подарков. Например, на Николая в основном их получают дети. На Рождество – родные обмениваются подарками, а на Новый год – с друзьями.

Когда стоит дарить подарки / Скриншоты

А что говорят украинские традиции?

Если вдруг в принятии решения о том, когда дарить подарки, вы хотите опираться на украинские традиции, то надо заметить, что тогда есть единственный вариант – День святого Николая.

В рамках проекта "Украинское Рождество" на 24 Канале мы рассказывали об основных традициях празднования, которые были в древности. И в отдельных районах Лемковщины и Бойковщины была традиция дарить угощение детям.

Традиций подарков на Новый год в древности в Украине не было. Она появилась в советский период. Хотя сейчас она трансформируется в обмен подарками между друзьями на вечеринках по случаю Нового года, зато такие персонажи как Дед Мороз и Снегурочка отошли в прошлое.

Почему существует разница в датах?