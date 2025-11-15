Все началось с одного сообщения в Threads, где пользовательница поинтересовалась, когда класть подарки под елку – 25 или 31 декабря? А оказалось, что вариантов гораздо больше. Когда, по мнению украинцев стоит дарить подарки – рассказывает 24 Канал.
Когда стоит дарить подарки?
Пользовательница сети Мария Фомин поинтересовалась, когда же стоит ставить подарки под елку и позже в комментариях уточнила, что она считает, что на День святого Николая дети очевидно получают подарки, но ее вопрос был именно о Рождестве и Новом годе.
Под сообщением уже более 1400 комментариев. И именно 6 декабря – основной вариант ответа от пользователей сети. Те, кто пользуется старым календарем, говорят, что дарят подарки 19 декабря.
А вот насчет Рождества и Нового года возник настоящий спор. И не только за дату празднования, но и за то, когда надо дарить подарки. Тут мнения разделились и в основном на три категории:
- кто-то считает подарки на Новый год наследием советской эпохи, поэтому дарит подарки на Рождество.
- кто-то дарит подарки на оба праздника.
- а некоторые считают навязанными обе традиции – Рождество с западной традиции, а Новый год – с российской и выбирает для этого только День святого Николая.
Однако в целом вариантов гораздо больше. Некоторые разделяют праздники по типам подарков. Например, на Николая в основном их получают дети. На Рождество – родные обмениваются подарками, а на Новый год – с друзьями.
А что говорят украинские традиции?
Если вдруг в принятии решения о том, когда дарить подарки, вы хотите опираться на украинские традиции, то надо заметить, что тогда есть единственный вариант – День святого Николая.
В рамках проекта "Украинское Рождество" на 24 Канале мы рассказывали об основных традициях празднования, которые были в древности. И в отдельных районах Лемковщины и Бойковщины была традиция дарить угощение детям.
Традиций подарков на Новый год в древности в Украине не было. Она появилась в советский период. Хотя сейчас она трансформируется в обмен подарками между друзьями на вечеринках по случаю Нового года, зато такие персонажи как Дед Мороз и Снегурочка отошли в прошлое.
Почему существует разница в датах?
С 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь перешли на новоюлианский календарь, в котором праздники с постоянными датами синхронизированы с григорианским, по которому мы живем в светской жизни.
Новоюлианским календарем пользуются большинство православных, протестантские и католическая церкви.
Из-за этого даты неподвижных праздников сместились на 13 дней – День святого Николая с 19 на 6 декабря, Рождество – с 7 января на 25 декабря, Праздник Василия Великого, известный как Старый Новый год – с 14 января на 1.