Не Клеопатра: кто была самая влиятельная женщина Древнего Египта
- Хатшепсут была одной из самых влиятельных женщин Египта, которая правила более 20 лет, став фараоном после смерти своего мужа Тутмоса II.
- Период правления Хатшепсут был отмечен стабильностью, процветанием и расширением торговли, в частности, экспедицией в Страну Пунт.
Все из нас считают именно Клеопатру самой влиятельной женщиной Древнего Египта, однако есть еще одна царица, о которой мало кто знает – и зовут ее Хатшепсут.
Хатшепсут была правительницей Египта более 20 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Egypt Tours. Женщина царствовала вместе со своим мужем Тутмосом II, а после его смерти взяла на себя все обязательства, став самой влиятельной женщиной – фараоном.
Что известно о Хатшепсут?
Имя Хатшепсут переводится как "Величайшая из благородных женщин". Она вошла в историю как как одна из самых сильных правительниц Древнего Египта и стала пятым фараоном XIII династии. В те времена женщина на троне – это было что-то невиданное.
Будущая правительница родилась около 1508 года до нашей эры в семье фараона Тутмоса I и его главной жены Яхмос. Уже с детства она была приближена к власти и перенимала опыт отца.
Чтобы сохранить чистоту династии, Хатшепсут вышла замуж за своего сводного брата Тутмоса II. В то время такая практика для египетских правителей была привычной. От этого брака у пары родилась дочь Неферура. Сына не было, поэтому наследником стал Тутмос III – сын Тутмоса II от второстепенной жены.
История царицы Хатшепсут / Фото с Egypt Tours
Как она получила египетский трон?
После смерти мужа Хатшепсут правила как регентка при малолетнем сыне, но со временем осуществила беспрецентентный шаг – провозгласила себя фараоном со всей полнотой власти. В этом ее тогда поддержал влиятельный советник Сененмут – главный архитектор, государственный деятель и воспитатель ее дочери.
Для закрепления своего права на троне, Хатшепсут появлялась на статуях и рельефах в традиционных мужских образах фараона – с мускулистым телом, церемониальной бородой и короной. Это был символ власти для египетского общества.
Как на самом деле выглядела Хатшепсут?
Женщина имела мягкие и спокойные черты лица. В ней сочетались женственность и царское величие, поэтому благодаря этому создался уникальный образ правительницы, которая ломала традиции
В 2007 году мумия Хатшепсут дала новые детали о ее жизни. По свидетельствам анализов, она имела проблемы с зубами, артрит, и вероятный рак костей. Именно эта болезнь могла влиять на ее состояние в поздние годы правления.
Лицо царицы Хатшепсут / Фото с Egypt Tours
Какие изменения произошли в золотую эпоху правления Хатшепсут?
Период правления Хатшепсут стал периодом стабильности и процветания. Она делала ставку на военную силу, дипломатию и торговлю. Ее самым известным достижением стала экспедиция в легендарную Страну Пунт, откуда в Египет привезли мирровые деревья, экзотических животных, золото, слоновую кость и благовония.
Также она возобновила торговые связи с Библосом и Синайским полуостровом, наполняя все ресурсами для грандиозных строительных проектов. Кроме того, походы в Нумибию и Сирию укрепляли границы империи. Тутмос III – великий завоеватель уже тогда набирался военного опыта.
Египет во времена правления царицы Хатшепсут / Фото из Egypt Tours
Почему ее смерть стала тайной?
Хатшепсут умерла в 1458 году до нашей эры в возрасте 40 лет. Возможными причинами смерти называют инфекцию, вызванную зубным абсцессом, осложненный диабет и онкологическое заболевание.
Еще при жизни она позаботилась о том, чтобы ее захоронение состоялось в гробнице Долины царей, где был похоронен ее отец. Однако после ее смерти Тутмос III перенес Тутмоса I в другую гробницу и начал стирать память имени Хатшепсут с надписей и памятников.
Но историю не удалось уничтожить, поскольку ее храмы, рельефы и достижения пережили века, поэтому до сих пор эта женщина символизирует ум и смелость, поскольку бросила вызов традициям.
Правда ли, что Клеопатра была египтянкой?
Клеопатра вошла в историю как одна из самых известных правительниц Древнего Египта. Однако мало кто знает, что по своему происхождению знаменитая царица не была египтянкой, пишет History. Несмотря на то, что Клеопатра родилась в Египте, ее род имел македонско-греческое происхождение, а ее предком был Птолемей I Сотер – один из генералов Александра Македонского.
Какая первая женщина в мире была офицером?
- Елена Степанов стала первой в мире женщиной-офицером. Именно она возглавляла женскую чоту Сечевых стрельцов во время Первой мировой войны.
- Женщина активно призывала женщин к общественной, политической и военной жизни, но дальше ее постигла тяжелая судьба. Елена Степанив была арестована в 1949 году советскими службами и сослана в мордовские лагеря.
