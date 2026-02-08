Президент США, который пил от 20 чашек кофе в день: кто он и почему так сильно любил этот напиток
- 26-й президент США, ежедневно выпивал 4,5 литра кофе, что составляло 18-22 чашки.
- Французский философ Вольтер потреблял от 40 до 50 чашек кофе за день, несмотря на то, что кофе считался ядовитым.
Известные личности тоже имеют свои предпочтения в еде и напитках. Часто они имеют специфический подход к некоторым вещам.
Например, один из президентов США имел чрезвычайную любовь к кофе. Об этом пишет Gemini.
Кто пил много кофе?
Среди президентов США Теодор Рузвельт отличался особой любовью к кофе. Он пил его постоянно и ежедневно употреблял по 4,5 литра этого напитка. Известные люди часто пьют кофе в больших количествах из-за необходимости работать ночью.
Чем известен Теодор Рузвельт?
Это 26 президент США. Он стал одним из самых молодых. однако самых выдающихся правителей в истории Соединенных Штатов. Он продвигал политику прогресса и недоверия.
Именно этот горячий напиток помогает сохранять бадблристь и концентрацию. Если чашка Рузвельта была 200 – 250 миллилитров, то за день он фактически пил 18 – 22 чашки кофе в день.
Кофе любят известные люди / Фото Pexels
Это довольно много, хоть и не больше всего среди известных исторических фигур. Например, Оноре де Бальзак во время написания "Человеческой комедии" выпил 15 тысяч чашек кофе, иногда потребляя до 20 чашек в день, пишет papakava.
Когда писатель не мог пить кофе, он просто жевал кофейные зерна, чтобы чувствовать вкус кофе.
Кто пил 50 чашек кофе за день?
- Кофе – напиток, который объединяет разных людей, а иногда даже разные эпохи между собой. Однако раньше его считали, если не ядовитым, то точно более вредным, чем сейчас.
- Однако ценителей кофе это не останавливало, ведь, например, французский поэт, прозаик и философ Вольтер пил от 40 до 50 чашек кофе в день.
- Стоит отметить, что во времена Вольтера кофе считался ядом, поэтому его неоднократно предупреждали, что его увлечение этим напитком убьет его, однако он всегда имел, что ответить. Вольтер прожил 84 года и шутил, что если кофе – это яд, то он действует слишком медленно.