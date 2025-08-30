Не те, кого ждали: какие страны первыми признали независимость Украины
- Первыми независимость Украины поддержали бывшие советские республики.
- В течение первого года независимости 150 государств мира признали суверенитет Украины.
После провозглашения независимости 24 августа 1991 года Украина еще ждала настоящего международного признания. Первыми поддержку выразили бывшие советские республики.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал украинский историк Игорь Тодоров.
Какие государства первыми поддержали независимость Украины?
Сначала поддержку Украине выразили бывшие советские республики – Молдова, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан.
Впрочем, на тот момент они сами еще не имели международной правосубъектности. Ключевым стало проведение всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года. По словам Тодорова, именно он придал провозглашению независимости весомости.
После референдума началась волна международных признаний. Первой была Польша и Канада. Далее Литва, Россия и Венгрия. Очень быстро, в течение месяца, нас признали более 80 государств. До конца года и Европейская комиссия,
– рассказал историк.
Ключевым в признании независимости стал референдум 1 декабря 1991 года / Фото Центрального государственного кинофотофоноархива Украины
Интересно, что США не спешили с признанием независимости Украины и пошли на этот шаг только в начале 1992 года. Всего в течение первого года суверенитет Украины подтвердили более 150 государств мира.
К слову, до 22 августа 1992 года все еще существовала Украинская Народная Республика. Именно в этот день президент УНР в экзиле Николай Плавюк передал свои полномочия Леониду Кравчуку.