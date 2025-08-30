После провозглашения независимости 24 августа 1991 года Украина еще ждала настоящего международного признания. Первыми поддержку выразили бывшие советские республики.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал украинский историк Игорь Тодоров.

Какие государства первыми поддержали независимость Украины?

Сначала поддержку Украине выразили бывшие советские республики – Молдова, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан.

Впрочем, на тот момент они сами еще не имели международной правосубъектности. Ключевым стало проведение всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года. По словам Тодорова, именно он придал провозглашению независимости весомости.

После референдума началась волна международных признаний. Первой была Польша и Канада. Далее Литва, Россия и Венгрия. Очень быстро, в течение месяца, нас признали более 80 государств. До конца года и Европейская комиссия,

– рассказал историк.

Ключевым в признании независимости стал референдум 1 декабря 1991 года / Фото Центрального государственного кинофотофоноархива Украины

Интересно, что США не спешили с признанием независимости Украины и пошли на этот шаг только в начале 1992 года. Всего в течение первого года суверенитет Украины подтвердили более 150 государств мира.

К слову, до 22 августа 1992 года все еще существовала Украинская Народная Республика. Именно в этот день президент УНР в экзиле Николай Плавюк передал свои полномочия Леониду Кравчуку.