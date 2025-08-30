Після проголошення незалежності 24 серпня 1991 року Україна ще чекала на справжнє міжнародне визнання. Першими підтримку висловили колишні радянські республіки.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів український історик Ігор Тодоров.

Які держави першими підтримали незалежність України?

Спершу підтримку Україні висловили колишні радянські республіки – Молдова, Таджикистан, Киргизстан, Казахстан, Туркменістан та Азербайджан.

Втім, на той момент вони самі ще не мали міжнародної правосуб’єктності. Ключовим стало проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року. За словами Тодорова, саме він надав проголошенню незалежності вагомості.

Після референдуму почалася хвиля міжнародних визнань. Першою була Польща та Канада. Далі Литва, Росія та Угорщина. Дуже швидко, протягом місяця, нас визнали понад 80 держав. До кінця року і Європейська комісія,

– розповів історик.

Ключовим у визнанні незалежності став референдум 1 грудня 1991 року / Фото Центрального державного кінофотофоноархіву України

Цікаво, що США не поспішали із визнанням незалежності України і пішли на цей крок лише на початку 1992 року. Загалом протягом першого року суверенітет України підтвердили понад 150 держав світу.

До слова, до 22 серпня 1992 року все ще існувала Українська Народна Республіка. Саме в цей день президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передав свої повноваження Леоніду Кравчуку.