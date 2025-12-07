Кто из писателей в ночь на 24 февраля 2022 года дописывал книгу, которая стала бестселлером
Украинская литература очень изменилась за время полномасштабного вторжения. В частности, появилось много новых имен, которые сейчас приобретают популярность.
Например, один из известных сейчас писателей дописывал свою рукопись прямо ночью с 23 на 24 февраля 2022 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на odrabook.
Кто дописывал книгу в ночь с 23 на 24 февраля?
Военнослужащий и писатель Павел Деревянко дописывал рукопись "Летописи Серого ордена" в ночь на 24 февраля. Сейчас его трилогия является одной из самых популярных современных историй.
Писатель продолжал работать над своей книгой еще не зная, что совсем скоро первые ракеты полетят в украинские города. Стоит отметить, что он дописывал рукопись третьей книги – "Песня дубрав", которая стала завершающей в цикле.
История Серого ордена стала популярной в 2025 году, когда вышло переиздание от Издательства Старого Льва. Сейчас именно эта история остается среди тех, которые читают чаще всего.
О чем трилогия Деревянко?
"Летопись Серого ордена" рассказывает историю пяти друзей, которые стали на волчью тропу и решили стать характерниками. События происходят с 1745 года во вселенной, где гетманат выстоял, а Московии не существует, говорится в Википедии.
Друзья вместе преодолевают жизненные испытания и встречают невзгоды. Каждый из них имеет собственную историю, которая тонко вплетена в основную сюжетную линию.
Кто из писателей женился на "агентке" НКВД?
- Юлия Солнцева – известный кинорежиссер и вторая жена Александра Довженко. Именно она стала любовью всей его жизни. Россиянка действительно отвечала ему взаимностью и неоднократно спасала жизнь Довженко.
- Правда, ее подозревали в связях НКВД, поэтому, вероятно, она спасала его от угрозы, которую создавала сама.
- Ходили слухи, что она шпионила за своим любимым, однако потом сама же вытаскивала его из смертельной опасности.