Кто из писателей в ночь на 24 февраля 2022 года дописывал книгу, которая стала бестселлером

Украинская литература очень изменилась за время полномасштабного вторжения. В частности, появилось много новых имен, которые сейчас приобретают популярность.

Например, один из известных сейчас писателей дописывал свою рукопись прямо ночью с 23 на 24 февраля 2022 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на odrabook.

Смотрите также Не в Украине: где похоронен автор украинского гимна

Кто дописывал книгу в ночь с 23 на 24 февраля?

Военнослужащий и писатель Павел Деревянко дописывал рукопись "Летописи Серого ордена" в ночь на 24 февраля. Сейчас его трилогия является одной из самых популярных современных историй.

Писатель продолжал работать над своей книгой еще не зная, что совсем скоро первые ракеты полетят в украинские города. Стоит отметить, что он дописывал рукопись третьей книги – "Песня дубрав", которая стала завершающей в цикле.

Неизвестные факты о Павле Деревянко: смотрите видео

История Серого ордена стала популярной в 2025 году, когда вышло переиздание от Издательства Старого Льва. Сейчас именно эта история остается среди тех, которые читают чаще всего.

О чем трилогия Деревянко?

"Летопись Серого ордена" рассказывает историю пяти друзей, которые стали на волчью тропу и решили стать характерниками. События происходят с 1745 года во вселенной, где гетманат выстоял, а Московии не существует, говорится в Википедии.

Друзья вместе преодолевают жизненные испытания и встречают невзгоды. Каждый из них имеет собственную историю, которая тонко вплетена в основную сюжетную линию.

Кто из писателей женился на "агентке" НКВД?