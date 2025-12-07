Хто з письменників вночі проти 24 лютого 2022 року дописував книгу, яка стала бестселером

Українська література дуже змінилась за час повномасштабного вторгнення. Зокрема, з'явилось багато нових імен, які зараз здобувають популярність.

Наприклад, один із відомих зараз письменників дописував свій рукопис просто вночі з 23 на 24 лютого 2022 року. Про це пише 24 Канал із посиланням на odrabook.

Хто дописував книгу вночі з 23 на 24 лютого?

Військовослужбовець та письменник Павло Дерев'янко дописував рукопис "Літопису Сірого ордену" вночі проти 24 лютого. Зара його трилогія є однією із найпопулярніших сучасних історій.

Письменник продовжував працювати над своєю книгою ще не знаючи, що зовсім скоро перші ракети полетять в українські міста. Варто відзначити, що він дописував рукопис третьої книги – "Пісня дібров", яка стала завершальною у циклі.

Історія Сірого ордену стала популярною у 2025 році, коли вийшло перевидання від Видавництва Старого Лева. Зараз саме ця історія залишається серед тих, які читають найчастіше.

Про що трилогія Дерев'янка?

"Літопис Сірого ордену" розповідає історію п'ятьох друзів, які стали на вовчу стежку та вирішили стати характерниками. Події відбуваються з 1745 року у всесвіті, де гетьманат вистояв, а Московії не існує, мовиться у Вікіпедії.

Друзі разом долають життєві випробування та зустрічають незгоди. Кожен із них має власну історію, яка тонко вплетена у основну сюжетну лінію.

