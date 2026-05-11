Почти 100 лет на троне: какой монарх правил дольше всех в истории человечества

Одними из самых известных монархов-долгожителей считают королеву Елизавета II, которая находилась на троне 70 лет, а также французского короля Людовик XIV, правившего 72 года. Однако их обоих значительно превзошел правитель, о котором сегодня знают далеко не все.

О том, кому из правителей удалось удерживать власть аж 94 года, рассказывает IFLscience.

Сколько длилось самое длинное правление в истории?

В 2281 году до нашей эры в Древнем Египте на трон взошел 6-летний мальчик Неферкаре, более известный как Пепи II. Его правление пришлось на сложный период упадка Древнего царства, что в итоге привело к политическому хаосу в могущественной империи.

Несмотря на то, что имя этого фараона сегодня вспоминают нечасто, именно ему приписывают самое долгое правление среди всех монархов в истории. По данным древнеегипетского историка Манефона, Пепи II якобы правил 94 года и умер в возрасте 100 лет.

Голова небольшой королевской статуи Пепи II / Фото Wikipedia

Впрочем, эти сведения вызывают сомнения, ведь Манефон жил почти через две тысячи лет после Пепи II, поэтому историки предполагают, что его записи могли содержать неточности. В то же время эти данные подтверждает так называемый "Папирус царей" – документ с перечнем египетских фараонов до примерно 1650 года до нашей эры, где также указано, что Пепи II находился на престоле более 90 лет.

Этот папирус является одним из главных источников для изучения хронологии Древнего Египта, хотя и здесь есть проблема. Его создали уже во времена Рамзеса II в XIII веке до нашей эры, то есть более чем через тысячу лет после смерти Пепи II.

"Папирус царей" / Фото Wikipedia

Более того, список царей был написан на обороте старого налогового реестра, который, вероятно, просто использовали повторно после выполнения его основной функции.

Именно поэтому многие историки скептически относятся к версии о 94 годах правления. В конце концов, достичь 100-летнего возраста в те времена было чрезвычайной редкостью, а археологи не нашли ни одной надписи о Пепи II после его 31 "летоисчисления", что могло соответствовать примерно 62 – 63 годам на троне. Поэтому часть ученых считает, что он мог править значительно меньше.

Несмотря на все споры, "Книга рекордов Гиннеса"до сих пор признает Пепи II монархом, что дольше всех находился на троне в истории.

Какова была средняя продолжительность жизни в Древнем Египте?

Как пишет ASOR, в Древнем Египте старость была редким явлением, ведь до преклонного возраста доживала лишь небольшая часть населения.

Исследования захоронений и переписей населения римского Египта показывают, что средняя продолжительность жизни мужчин составляла примерно 22,5 – 25 лет, тогда как женщины в среднем жили 35 – 37 лет. Поэтому человек в возрасте около 35 лет уже мог считаться пожилым.

В Древнем Египте человек в возрасте 35 лет уже мог считаться пожилым / Фото Wikipedia

Несмотря на низкую среднюю продолжительность жизни, существовали и исключения. Отдельные люди доживали до почтенного возраста. Чаще всего это были представители египетской элиты. Древнеегипетские тексты сохранили упоминания о людях, которые или достигли долголетия, или мечтали о нем.

Кто дольше всех в истории правил в Украине?

Историк Александр Алферов назвал трех украинских правителей, которые дольше всех находились у власти. Третье место в этом рейтинге занял гетман Иван Мазепа, который возглавлял Гетманщину в течение 22 лет – с 1687 по 1709 год.

Вторым стал Владимир Великий, чей период правления в Киеве длился 36 лет – с 979 по 1015 год. Если же учитывать его княжение в других землях, то в целом он находился у власти примерно 45 лет.

Дольше, по словам Алферова, правил Ярослав Мудрый – он правил в Киеве с 1015 по 1054 год с определенными перерывами. В целом же, учитывая все годы княжения на разных престолах, Ярослав Мудрый удерживал власть около 64 лет.