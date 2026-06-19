Скрывается за париком и имеет другую профессию: кто на самом деле автор "Служанки" Фрида Мак-Фадден

Более 13 лет писательница, которую миллионы читателей знают как Фриду Мак-Фадден, скрывала свою истинную личность. Вокруг автора мировых бестселлеров ходили десятки слухов: одни считали, что её вообще не существует, другие были убеждены, что под псевдонимом скрывается группа писателей.

Только в апреле 2026 года в интервью "USA Today" автор популярного психологического триллера "Служанка" впервые раскрыла своё настоящее имя.

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Каково настоящее имя и профессия мегапопулярной писательницы?

Оказалось, что Фрида Мак-Фадден – это псевдоним, а на самом деле её зовут Сара Коэн. По словам авторши, она больше не видит смысла скрывать свою личность.

Я устала от того, что люди спорят, настоящий ли я человек или же я – трое мужчин. Я настоящий человек, у меня настоящая личность, и мне нечего скрывать,

– пояснила писательница.

45-летняя Сара Коэн много лет совмещала литературную карьеру с работой врача, специализирующегося на лечении расстройств мозга. Именно поэтому она и решила издавать книги под вымышленным именем, чтобы не смешивать две профессии и не привлекать лишнего внимания в больнице.

Ради анонимности писательница даже появлялась на публике в парике. Она подтвердила, что очки, ставшие частью её образа, настоящие, а парик носила лишь потому, что не любит укладывать волосы.

Несмотря на десятки конспирологических теорий, коллеги автора давно знали её секрет и не разглашали его. Более того, со временем она даже начала приносить свои книги в больницу.

Хотя теперь читатели знают настоящее имя писательницы, отказываться от привычного бренда она не планирует. Новые романы и впредь будут выходить под псевдонимом Фрида Мак-Фадден.

Интересно, что в Украине Фрида Мак-Фадден стала настоящим книжным феноменом. По данным исследований "Читомо", роман "Служанка" в 2025 году разошёлся тиражом 33 тысячи экземпляров, а продолжение "Служанка наблюдает" – ещё 24,2 тысячи экземпляров, что сделало писательницу одной из самых успешных зарубежных авторов на украинском рынке.