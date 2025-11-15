Субкультура с русскими корнями: кто такие диггеры и что лежит в основе их увлечения
- Дигерство, субкультура с российскими корнями, становится популярной среди украинской молодежи, которая исследует подземные тоннели и коллекторы.
- Термин "диггер" возник в 1990-х годах, а одним из его основателей считается россиянин Вадим Михайлов, который создал команду "Диггер-спас".
Дигерство становится все более популярным среди украинской молодежи. Подростки спускаются в коллекторы, бункеры и подземные реки, подражая субкультуре, возникшей в России в 1990-х.
Кто такие диггеры?
Диггеры – это люди, которые увлекаются исследованием подземных тоннелей, катакомб, заброшенных бункеров и других скрытых объектов под землей. Они открывают для себя места, куда обычный человек обычно не попадает, и делают это с большим интересом и ощущением приключения.
Сам термин "дигер" происходит от английского dig, что означает "копать", а digger в буквальном смысле – "тот, кто копает".
В современном значении понятие "дигер" начало использоваться в 1990-х годах на постсоветском пространстве.
Кто больше всего интересуется дигерством?
Недавно во Львове прошла встреча местных диггеров, видео с которой появилось в TikTok. На записи участники скрывают лица за противогазами.
В то же время привлекает внимание то, что большинство присутствующих – дети и подростки. Это выглядит необычно, ведь дигерство связано с определенными рисками и обычно считается занятием для более подготовленных взрослых энтузиастов.
Какие объекты исследуют диггеры?
В своем видео на YouTube дигерка Елена Прик рассказала, что представители субкультуры занимаются исследованием дренажно-штольневых систем, коллекторов подземных рек, рукотворных пещер, объектов гражданской обороны и метро.
Для этого они спускаются через люки, отверстия в стенах и потолках и преодолевают подземные водопады.
Как дигерство связано с Россией?
Россиянин Вадим Михайлов считается одной из ключевых фигур в мире дигерства. Именно он начал организованную субкультуру диггеров, создав команду "Диггер-спас". В 1990-е, когда говорили о диггерах, обычно имели в виду именно Михайлова.
По одной из версий, идея использовать слово "диггер" для обозначения этого увлечения принадлежит именно Михайлову.
По словам дигера, вечером, после одного из первых подземных спусков он вместе с друзьями искал в словарях термин, который бы точно отражал их увлечение.
Выбор остановился на слове "дигер", которое изначально обозначало социально-политическое движение в середине XVII века в Англии. Однако, как объясняет сам Михайлов, его решение основывалось не на исторической связи с английскими дигерами, а на значении слова to dig – "копать", то есть спускаться в глубину земли и подземные сооружения.
Так, хоть дигерство получило популярность и в Украине, стоит помнить о его российском происхождении.
Кого называют альтушками?
"Альтушка" – это сленговое слово, образованное от понятия "альтернативный" и употребляется для обозначения девушек, которые выбирают нестандартный стиль во внешности, музыке и поведении. Их образ сочетает элементы панка, эмо, готики, гранжа и хипстерской культуры, но в современной интерпретации.
Альтушек легко отличить по яркому виду, поведению и мировоззрению. Они сознательно отмежевываются от мейнстримной культуры.
Термин стремительно распространился благодаря соцсетям, где девушки активно демонстрируют свои необычные и креативные образы.