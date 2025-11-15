Субкультура с русскими корнями: кто такие диггеры и что лежит в основе их увлечения

Дигерство становится все более популярным среди украинской молодежи. Подростки спускаются в коллекторы, бункеры и подземные реки, подражая субкультуре, возникшей в России в 1990-х.

Кто такие диггеры?

Диггеры – это люди, которые увлекаются исследованием подземных тоннелей, катакомб, заброшенных бункеров и других скрытых объектов под землей. Они открывают для себя места, куда обычный человек обычно не попадает, и делают это с большим интересом и ощущением приключения.

Сам термин "дигер" происходит от английского dig, что означает "копать", а digger в буквальном смысле – "тот, кто копает".

В современном значении понятие "дигер" начало использоваться в 1990-х годах на постсоветском пространстве.

Кто больше всего интересуется дигерством?

Недавно во Львове прошла встреча местных диггеров, видео с которой появилось в TikTok. На записи участники скрывают лица за противогазами.

В то же время привлекает внимание то, что большинство присутствующих – дети и подростки. Это выглядит необычно, ведь дигерство связано с определенными рисками и обычно считается занятием для более подготовленных взрослых энтузиастов.

Какие объекты исследуют диггеры?

В своем видео на YouTube дигерка Елена Прик рассказала, что представители субкультуры занимаются исследованием дренажно-штольневых систем, коллекторов подземных рек, рукотворных пещер, объектов гражданской обороны и метро.

Для этого они спускаются через люки, отверстия в стенах и потолках и преодолевают подземные водопады.

Как дигерство связано с Россией?

Россиянин Вадим Михайлов считается одной из ключевых фигур в мире дигерства. Именно он начал организованную субкультуру диггеров, создав команду "Диггер-спас". В 1990-е, когда говорили о диггерах, обычно имели в виду именно Михайлова.

По одной из версий, идея использовать слово "диггер" для обозначения этого увлечения принадлежит именно Михайлову.

По словам дигера, вечером, после одного из первых подземных спусков он вместе с друзьями искал в словарях термин, который бы точно отражал их увлечение.

Выбор остановился на слове "дигер", которое изначально обозначало социально-политическое движение в середине XVII века в Англии. Однако, как объясняет сам Михайлов, его решение основывалось не на исторической связи с английскими дигерами, а на значении слова to dig – "копать", то есть спускаться в глубину земли и подземные сооружения.

Так, хоть дигерство получило популярность и в Украине, стоит помнить о его российском происхождении.

