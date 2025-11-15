Субкультура з російським корінням: хто такі дигери і що лежить в основі їхнього захоплення

Дигерство стає дедалі популярнішим серед української молоді. Підлітки спускаються у колектори, бункери й підземні річки, наслідуючи субкультуру, що виникла в Росії у 1990-х.

Хто такі дигери?

Дигери – це люди, які захоплюються дослідженням підземних тунелів, катакомб, закинутих бункерів та інших прихованих об'єктів під землею. Вони відкривають для себе місця, куди пересічна людина зазвичай не потрапляє, і роблять це з великим інтересом та відчуттям пригоди.

Сам термін "дигер" походить від англійського dig, що означає "копати", а digger у буквальному сенсі – "той, хто копає".

У сучасному значенні поняття "дигер" почало використовуватися у 1990-х роках на пострадянському просторі.

Хто найбільше цікавиться дигерством?

Нещодавно у Львові пройшла зустріч місцевих дигерів, відео з якої з'явилося в TikTok. На записі учасники приховують обличчя за протигазами.

Водночас привертає увагу те, що більшість присутніх – діти та підлітки. Це виглядає незвично, адже дигерство пов'язане з певними ризиками та зазвичай вважається заняттям для більш підготовлених дорослих ентузіастів.

Які об'єкти досліджують дигери?

У своєму відео на YouTube дигерка Олена Прик розповіла, що представники субкультури займаються дослідженням дренажно-штольневих систем, колекторів підземних річок, рукотворних печер, об'єктів цивільної оборони та метро.

Для цього вони спускаються через люки, отвори в стінах і стелях та долають підземні водоспади.

Як дигерство пов'язане з Росією?

Росіянин Вадим Михайлов вважається однією з ключових постатей у світі дигерства. Саме він започаткував організовану субкультуру дигерів, створивши команду "Диггер‑спас". У 1990‑ті, коли говорили про дигерів, зазвичай мали на увазі саме Михайлова.

За однією з версій, ідея використовувати слово "дигер" для позначення цього захоплення належить саме Михайлову.

За словами дигера, ввечері, після одного з перших підземних спусків він разом із друзями шукав у словниках термін, який би точно відображав їхнє захоплення.

Вибір зупинився на слові "дигер", яке спочатку позначало соціально-політичний рух у середині XVII століття в Англії. Однак, як пояснює сам Михайлов, його рішення ґрунтувалося не на історичному зв'язку з англійськими дигерами, а на значенні слова to dig – "копати", тобто спускатися у глибину землі та підземні споруди.

Так, хоч дигерство здобуло популярність і в Україні, варто пам'ятати про його російське походження.

