Подростка стерли с полотна, а правду раскрыла реставрация: что скрывала известная картина

На картине, которую приписывают французскому художнику Жаке Амане, более века скрывали изображение темнокожего подростка по имени Белизар. И только во время реставрации было обнаружено, что фигуру юноши намеренно зарисовали потомки богатой семьи, которой принадлежала картина.

На какой картине было скрыто изображение темнокожего парня и как удалось об этом узнать спустя десятилетия, говорится на сайте The Metropolitan Museum of Art.

Что скрывала картина Жака Амана

Групповой портрет "Белизар и дети семьи Фрей" был создан примерно в 1837 году. На нем изображены 3 детей состоятельной семьи Фрей из Нового Орлеана, США, и парень Белизар, который ухаживал за ними.

Впрочем на рубеже 19 и 20 веков кто-то из потомков семьи Фрей намеренно зарисовал фигуру Белизара, который был темнокожий, оставив на полотне только белых детей. И только благодаря реставрационным работам и архивным исследованиям силуэт подростка на картине удалось восстановить. Даже установили его личность.

Оказалось, что Белизар был порабощенным подростком, который жил в семье Фрей в Луизиане, объясняют в Art History News. Ему было 15 лет и он единственный на картине дожил до взрослого возраста.

После того, как в 2023 году картину приобрел The Metropolitan Museum of Art, там отметили, что это один из самых редких американских портретов порабощенного темнокожего человека, имя которого точно известно.

В музее также отметили, что история Белизара является примером того, как расовые предубеждения влияли не только на жизнь людей, но и на то, как их изображали и помнили в искусстве.

Какую картину обвиняли в магии?

Украинский художник Архип Куинджи в 1880 году представил публике картину "Лунная ночь на Днепре", которое считал своим самым выдающимся творением. И для чего, чтобы усилить впечатление от работы, Куинджи разместил ее в затемненной комнате и оставил лишь несколько ламп, направленных на полотно.

На выставке люди выстраивались в длинные очереди, чтобы увидеть картину, ведь им казалось, что лунный свет на картине действительно сияет. Некоторые даже не могли поверить, что эффект создан только с помощью красок.

Поэтому успех выставки породил немало слухов. Дело в том, что критики обвинили Куинджи в магии и иллюзионизме, а также предполагали, что художник использовал особые краски или скрытый прожектор. Однако единственный секрет картины заключался лишь в работе художника со светом и цветом.