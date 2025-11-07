Кто из писателей выпил 15 тысяч чашек кофе за работой и почему он не мог работать иначе

Известные художники часто могут удивить образом жизни, который они ведут. некоторые из них имеют интересные предпочтения или особые зависимости.

Например, известный писатель Оноре де Бальзак выпил 15 тысяч чашек кофе во время написания своей "Человеческой комедии". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на papakava.

Смотрите также Сколько было жен и наложниц у Владимира Великого и что с ними произошло

Почему писатель пил столько кофе?

Оноре де Бальзак – известный французский писатель, который написал немало произведений, которые вошли в мировую литературу и изучается в школах.

Он имел особую страсть: пил крепкий черный кофе в любое время суток. Говорят, что он мог выпить 20 чашек кофе за день, а во время работы над своим романом "Человеческая комедия" выпил 15 тысяч чашек кофе. Эта цифра действительно впечатляет, однако это еще не все.

Что такое "Человеческая комедия"? Это многотомная коллекция произведений Оноре де Бальзака, которые связаны между собой. У Википедии говорится, что она состоит из 91 законченного произведения и 46 недописанных. Название часто связывают с "Божественной комедией" Данте. Мол, Бальзак хотел достичь того же масштаба, однако подчеркнуть то, что эти истории в духе реализма и о людях.

Когда писатель не мог пить кофе, он просто жевал кофейные зерна, чтобы чувствовать вкус кофе. Он любил кофе, но также это было связано с тем, что писатель работал в основном ночью.



Иногда Бальзак просто жевал кофейные зерна / Фото Pexels

Кто еще пил так много кофе?