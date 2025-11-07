Например, известный писатель Оноре де Бальзак выпил 15 тысяч чашек кофе во время написания своей "Человеческой комедии". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на papakava.
Почему писатель пил столько кофе?
Оноре де Бальзак – известный французский писатель, который написал немало произведений, которые вошли в мировую литературу и изучается в школах.
Он имел особую страсть: пил крепкий черный кофе в любое время суток. Говорят, что он мог выпить 20 чашек кофе за день, а во время работы над своим романом "Человеческая комедия" выпил 15 тысяч чашек кофе. Эта цифра действительно впечатляет, однако это еще не все.
Что такое "Человеческая комедия"?
Это многотомная коллекция произведений Оноре де Бальзака, которые связаны между собой. У Википедии говорится, что она состоит из 91 законченного произведения и 46 недописанных. Название часто связывают с "Божественной комедией" Данте. Мол, Бальзак хотел достичь того же масштаба, однако подчеркнуть то, что эти истории в духе реализма и о людях.
Когда писатель не мог пить кофе, он просто жевал кофейные зерна, чтобы чувствовать вкус кофе. Он любил кофе, но также это было связано с тем, что писатель работал в основном ночью.
Иногда Бальзак просто жевал кофейные зерна / Фото Pexels
Кто еще пил так много кофе?
- Кофе – напиток, который объединяет разных людей, а иногда даже разные эпохи между собой. Однако раньше его считали, если не ядовитым, то точно более вредным, чем сейчас.
- Однако ценителей кофе это не останавливало, ведь, например, французский поэт, прозаик и философ Вольтер пил от 40 до 50 чашек кофе в день.
- Вольтер прожил 84 года и шутил, что если кофе – это яд, то он действует слишком медленно.