Наприклад, відомий письменник Оноре де Бальзак випив 15 тисяч чашок кави під час написання своєї "Людської комедії". Про це пише 24 Канал із посиланням на papakava.

Чому письменник пив стільки кави?

Оноре де Бальзак – відомий французький письменник, який написав чимало творів, які увійшли до світової літератури та вивчається у школах.

Він мав особливу пристрасть: пив міцну чорну каву у будь-який час доби. Подейкують, що він міг випити 20 чашок кави за день, а під час роботи над своїм романом "Людська комедія" випив 15 тисяч чашок кави. Ця цифра дійсно вражає, однак це ще не все.

Що таке "Людська комедія"? Це багатотомна колекція творів Оноре де Бальзака, які пов'язані між собою. У Вікіпедії йдеться, що вона складається з 91 закінченого твору та 46 недописаних. Назву часто пов'язують із "Божественною комедією" Данте. Мовляв, Бальзак хотів досягти того ж масштабу, однак наголосити на тому, що ці історії у дусі реалізму та про людей.

Коли письменник не міг пити каву, він просто жував кавові зерна, щоб відчувати смак кави. Він любив каву, але також це було пов'язано із тим, що письменник працював здебільшого вночі.



Іноді Бальзак просто жував кавові зерна / Фото Pexels

Хто ще пив так багато кави?