В этом имении впервые увидели "Катерину" Шевченко, который был влюблен в дочь хозяина

На Черниговщине в Качановке сохранилось одно из имений украинского рода. Речь идет о дворце Тарновских. Именно сюда Тарас Шевченко лично привез свою самую известную картину "Екатерина".

Тарновские происходят из казацкой старшины, говорится в инстаграм-сообщении @ukrainian_travels. Они построили свой дворец, принимали в нем украинских историков, художников, а также собрали роскошную казацкую коллекцию, что стала основой экспозиции Черниговского музея.

Как Тарновские связаны с "Екатериной"?

Семья Тарновских стала первыми владельцами "Катерины" Шевченко. На сайте "Тарас Шавченко" говорится о том, что украинский поэт рисовал картину именно для галереи Тарновского. Однако меценат не смог за ней приехать, тогда Шевченко написал ему письмо, в котором кратко сделал описание картины и очерк.



Очерк картины "Екатерина" / Фото с сайта "Тарас Шевченко"

Когда Тарас Шевченко вернулся в Украину, то отправился в Качановку к Тарновскому и самостоятельно привез "Екатерину". Более 50 лет картина хранилась в имении, и только в 1902 году, когда в Чернигове открылся музей Украинских древностей, известную картину уже увидел мир. Сегодня "Катерина" занимает почетное место в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве.



Известная картина "Екатерина" Тараса Шевченко / Фото из Википедии

Какой есть загадочный факт о картине "Екатерина"?

Картина имеет две подписи. Первая – красной краской, а вторая – черной, над красным. Однако в описании музея в Чернигове указано, что в музей картина попала только с красной подписью. В одной из версий говорится о том, что во время Ювелирной выставки Шевченко в Харькове 1939 года картину оформили в новую рамку, которая перекрыла настоящую подпись писателя, поэтому выше появилась другая – черной краской.

Что известно об имении Тарновских?

Дворец переживал разные лихолетья и режимы, но сохранился, поэтому сейчас является музеем и заповедником. Имение Тарновских было одним из любимых мест Николая Гоголя, историка Костомарова, Максимовича, Яворницкого, Илья Рипина (именно так звучала фамилия предков-казаков выдающегося художника, которое впоследствии русифицировали).

Имение стало собственностью первого владельца Григория Тарнавского в 1824 году. Он перестроил дворец, добавил второй этаж, а рядом возвел много меньших зданий – хозяйственных и для прислуги. В парке на более 500 гектаров создали пруды с лебедями и беседку, где давали концерты.

Как выглядит имение Тарновских: смотрите фото

После смерти Григория его наследство продолжил племянник Василий Тарновский. Известно даже о том, что из-за многократного гостевания Шевченко влюбился в Надежду Тарновскую – дочь владельца дома. Восхищение ею он пронес через всю свою жизнь, но так и не женился на ней.

В собранной уникальной коллекции Тарновского появились казацкие сабли, клейноды, вещи гетманов. Часть этих сокровищ он завещал Черниговскому музею, который пострадал от ракетного удара в 2022 году.

За все годы Качановка пережила революцию, войны и даже превращение в интернат и больницу. В ХХ веке она стала историко-культурным заповедником, где команда энтузиастов работает над сохранением украинского наследия.

