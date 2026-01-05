Причина вас удивит: почему одну из культовых сцен "Один дома" снимали в полной тишине
- Одну из сцен в фильме "Один дома" снимали в полной тишине.
- Крик, который можно услышать в финальной версии фильма, добавили уже во время монтажа.
Одна из самых известных сцен в "Один дома" снималась совсем не так, как кажется зрителям. Во время работы над эпизодом на площадке царила полная тишина, хотя в кадре грабитель Марв кричит.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
Почему одну из сцен в "Один дома" пришлось снимать в полной тишине?
Одна из самых узнаваемых сцен "Один дома" снималась в условиях полной тишины. Речь идет об эпизоде, в котором Кевин бросает живого тарантула прямо на лицо грабителю Марву, которого сыграл Дэниел Стерна.
Несмотря на то, что сцена выглядит громкой и истеричной, на съемочной площадке не было слышно ни одного крика. Стерн согласился на то, чтобы тарантула положили ему на лицо только на один дубль.
Сцена с тарантулом в "Один дома": смотрите видео
Актер должен был имитировать крик, ведь резкий звук мог напугать паука. В то же время настоящий визг, который мы слышим в фильме, добавили уже во время монтажа.
Как появилась культовая сцена с лосьоном после бритья?
Как пишет Odeon, момент с лосьоном после бритья в фильме "Один дома" стал настоящим счастливым стечением обстоятельств.
По замыслу, Маколей Калкин должен был нанести лосьон, опустить руки и только после этого закричать. Однако актер оставил ладони на лице.
Сцена с лосьоном после бритья: смотрите видео
Это изрядно посмешило съемочную группу, поэтому эту сцену решили оставить в окончательной версии фильма.
Почему на самом деле родители забыли Кевина дома?
Решающая ошибка, которая привела к событиям фильма, произошла еще накануне поездки. Во время семейного ужина отец Кевина случайно опрокидывает молоко, и вместе с салфетками в мусорное ведро попадает авиабилет мальчика, который лежал рядом.
На следующее утро, проверяя документы, семья не замечает исчезновения одного билета. В аэропорту же количество авиабилетов полностью соответствовало количеству детей, которые летели вместе с семьей.
Именно поэтому ни у родителей, ни у работников авиакомпании не появилось подозрений или дополнительных вопросов.